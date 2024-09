Reynders dice que el Plan por la Democracia va en la "dirección correcta" pero Bruselas esperará a que se concrete

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha declarado este miércoles que el Plan de Acción por la Democracia va en la "dirección correcta", si bien ha aclarado que aún es "demasiado pronto" para fijar posición, algo para lo que ha indicado que la Comisión Europea esperará a conocer propuestas concretas. Así se ha expresado Reynders en una rueda de prensa celebrada tras su visita a España para hacer balance del acuerdo alcanzado el pasado junio entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que medió la Comisión Europea. A lo largo de la mañana, Reynders se ha reunido con la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló, y con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Con estos últimos ha abordado el Plan de Acción por la Democracia anunciado el martes por el Gobierno, del que ha dicho que "está encaminado en la dirección correcta" porque algunas de las medidas que plantea son congruentes con las recogidas en los reglamentos y directivas de la UE para luchar contra la desinformación. Sin embargo, al mismo tiempo ha subrayado que "es demasiado pronto" para hacer una valoración completa porque por ahora se trata de una propuesta. "Esperaremos a ver el texto concreto", ha dicho, en alusión a la futura concreción de lo anunciado. En cualquier caso, ha hecho hincapié en que, al igual que se ha hecho en lo relativo a la independencia judicial, cuando se trata de libertad de expresión debe darse un diálogo entre las principales fuerzas políticas. Y así se lo ha trasladado a ambos partidos, ha sostenido. PENDIENTES DE LA AMNISTÍA Por otro lado, preguntado sobre el análisis que la Comisión Europea está llevando a cabo sobre la ley de amnistía, Reynders ha contestado que sigue en marcha, pero ha subrayado que no dará a conocer sus conclusiones hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales planteadas. "Tenemos que esperar a las primeras reacciones del TJUE para que a partir de ahí se tenga una idea más clara", ha expuesto. Y ello, ha continuado, porque un pronunciamiento prematuro de la Comisión Europea podría llegar a ser contradictorio con el del TJUE. En la misma línea, ha anticipado que la Comisión Europea también está pendiente de lo que determine el Tribunal Constitucional (TC) español sobre la ley de amnistía. Hasta ahora, ha comentado, el debate a nivel europeo se ha centrado en saber cuáles eran las excepciones de la ley de amnistía para garantizar que respetaba el derecho comunitario, en particular algunos elementos del derecho penal.

