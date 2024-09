Reynders aclara que reformar la elección de los vocales del CGPJ "no es una obligación": "Es una recomendación"

El comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha aclarado este miércoles que reformar el sistema de elección de los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "no es una obligación" sino "una recomendación", aunque ha confiado en que el CGPJ presente "distintas opciones" para que también pueda haber un acuerdo político en este punto. "Esto no es una obligación es una recomendación", ha dicho el liberal belga en la rueda de prensa que ha dado tras reunirse con la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo (TS), Isabel Perelló; con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el marco de su visita a España. Reynders ha venido con la intención de hacer seguimiento del acuerdo alcanzado el pasado junio por PSOE y PP con la mediación de Bruselas para renovar el CGPJ, el cual incluía que en el plazo de seis meses el nuevo Consejo emitiera un informe con su propuesta para reformar el sistema de elección de los 12 vocales que proceden de la carrera judicial. Preguntado sobre esto, ha explicado que la Comisión Europea espera que "antes" del próximo 2 de febrero, cuando se cumplen los seis meses --contados a partir de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), donde se recoge parte de lo acordado por socialistas y 'populares'--, el CGPJ haga su propuesta para acercar el modelo español a "los mejores estándares europeos". En este sentido, Perelló y los vocales Alejandro Abascal y Bernardo Fernández --con los que también se han visto-- le han transmitido el deseo del CGPJ de entregar la propuesta del órgano de gobierno de los jueces en el plazo previsto. Reynders ha matizado que lo idóneo sería que el CGPJ diera "distintas opciones" de reforma porque cuando se trata de un acuerdo político siempre es más "fácil" alcanzarlo si hay alternativas sobre la mesa. No obstante, ha precisado, una vez formulada esta propuesta y elevada a las Cortes Generales, corresponde a éstas decidir. De ahí que la reforma del sistema de elección de los vocales judiciales sea una "recomendación", no una "obligación". También ha recordado que los estándares europeos hacia los que debe caminar el modelo español, y el de los demás estados miembro, es que "una mayoría" de los miembros del CGPJ sean elegidos por sus pares.

