Pradales incide en la cooperación entre universidad y empresas para afrontar la "importante falta de profesionales"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha incidido este miércoles, en el acto de apertura del nuevo curso de Mondragon Unibertsitatea (MU), en la "cooperación" entre universidades y empresas para atajar la "importante falta de profesionales" a la que se enfrenta Euskadi. Pradales se ha referido en estos términos en la clausura del acto de inicio del nuevo curso de MU en el centro de innovación y emprendimiento industrial sostenible, Hirekin, de Arrasate. En el evento también han intervenido la secretaria general de esta universidad, Idoia Peñacoba, que ha expuesto la memoria académica del pasado curso; el rector de MU, Vicente Atxa; y el investigador de la Escuela Politécnica Superior, Pedro Arrazola, que ha ofrecido la lección inaugural del acto de apertura. A la cita han acudido, entre otros, el consejero de Ciencia, Universidad e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, y el presidente de Mondragon Unibertsitatea, Xabier Egibar, la presidenta del Parlamento vasco, Bakartxo Tejeria, la alcaldesa de Arrasate, Maider Morras, la secretaria de Estado de Economía Social, Amparo Merino, y el presidente de Corporación Mondragon, Pello Rodríguez. El lehendakari ha señalado que Euskadi debe situarse "en la vanguardia" de la Educación, "sin complejos". "El sistema universitario vasco va a ser vanguardista lo vamos a necesitar todos", ha subrayado, para añadir que "no podremos hacerlo solos", sino que "la colaboración será clave". Pradales ha subrayado que "el cooperativismo es seña de nuestra identidad, forma parte de nuestro ADN" y representa "una manera de encarar los retos que nos ayuda a conseguir nuestros objetivos a través del trabajo en equipo". Tras insistir en que "unidos somos más fuertes", ha afirmado que "si todos compartimos un mismo propósito, debemos luchar juntos por él". "Somos demasiado pequeños en tamaño como para trabajar de otra manera", ha reconocido. Por ello, tras advertir de que "la suma de individualidades no bastará", Pradales ha opinado que "esta manera de ver la vida puede ser la mejor referencia para cumplir nuestro objetivo" que pasa por "lograr que el sistema universitario y científico vasco encuentre su espacio entre la vanguardia europea". "Entiendo esta tarea como una obra colectiva que nos atañe a todos", ha reiterado. Por otro lado, el Lehendakari ha abogado por "compaginar ciencia básica y ciencia aplicada", para que "ambas logren sus objetivos porque al final seremos todas y todos beneficiarios de esa transferencia de conocimiento". "Una sociedad que invierte en ciencia está invirtiendo en sí misma", ha aseverado. Además, ha subrayado que "la universidad también debe trabajar y difundir una serie de actitudes, valores y competencias", pero también "debe enseñar a las personas a asumir responsabilidades, a ser dueños de sí mismos, a fomentar el espíritu de acción, a sentirse parte de la sociedad, a situarse en el mundo, a ejercitarse junto a los demás, a cooperar entre diferentes, a socializar iniciativas valientes, a despertar la curiosidad por el saber". Pradales ha puesto en valor que MU cuenta con una "capacidad endógena para leer y anticipar en cada momento histórico aquellos perfiles que demanda el tejido industrial", la cual "deriva de la cooperación natural con el mundo empresarial". A su juicio, "esto es hoy más importante que nunca, porque Euskadi se enfrenta a una importante falta de profesionales a muchos niveles". "No es algo exclusivo de Euskadi y tampoco es responsabilidad exclusiva de unos o de otros", ha subrayado, para incidir en que se trata de "un objetivo estratégico de país" que "nos interpela de manera directa a todos". "Necesitamos personas que adquieran competencias, diferentes habilidades y conocimientos", ha defendido, todo ello con el fin de "ser más competitivos y mantener nuestro bienestar". Pradales ha destacado "la capacidad de MU para saber identificar estas necesidades y darles una respuesta satisfactoria, con rapidez y flexibilidad para la adaptación". "Lo hacéis escuchando y trabajando codo con codo con el tejido industrial vasco y global", ha afirmado. Tras insistir en que "el conocimiento avanzado mejora también nuestra economía", el Lehendakari ha defendido que la universidad debe de estar "cerca" de las empresas, de la sociedad y de las instituciones. Por último, ha insistido en que "la cooperación entre la universidad, la empresa y otras organizaciones sociales es un factor fundamental en áreas como la investigación, la transferencia y el asesoramiento", ya que "va a suponer una mejora de la calidad de vida de las personas". Así, ha apostado por "profundizar" en ella, "trabajando, difundiendo y difundiendo una cultura de cooperación". Por su parte, el rector de MU ha puesto en valor "la contribución de la universidad a un reparto más equilibrado de la riqueza y a alcanzar tasas de paro más bajas en las regiones donde está instalada". Además, ha recordado que esta universidad "comienza un nuevo periodo estratégico, con la aprobación del Plan Estratégico, que marcará sus principales líneas de actuación para los próximos tres años, 2025/2028", que pasan por "mejorar la excelencia de la experiencia de aprendizaje del alumnado, desarrollar una oferta virtual e híbrida de formación continua para los y las profesionales, a través de la formación continua, promover la investigación y la transferencia para mejorar la competitividad de las empresas, y reforzar el posicionamiento local e internacional de la universidad". Este curso, MU arranca con ocho nuevos títulos y 7.000 estudiantes matriculados y matriculadas en estudios oficiales -grado, másteres y doctorados-, de los que 2.400 son nuevos, un 18% más que los alumnos de nuevo ingreso de hace cuatro años. MÁS ALUMNOS Atxa ha anunciado el objetivo de "aumentar en un 20% el número de personas que se formarán en MU y alcanzar los 8.200 estudiantes en 2028". "Queremos que el 50% de nuestro alumnado tenga formación dual y que el 70% tenga experiencia internacional en la etapa universitaria", ha añadido. También ha avanzado que MU "intensificará su oferta de formación continua a través de una formación híbrida y virtual que permita desarrollar nuevas competencias".

Compartir nota: Guardar Nuevo