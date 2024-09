Amy Adans se incorpora a competición en el Festival de Sitges con el filme 'Canina'

Barcelona, 18 sep. (EFE).- La actriz norteamericana Amy Adams se ha sumado a la Sección Oficial Fantástico Competición del Festival de Cine de Sitges con 'Canina' (Nightbitch), la nueva película de Marielle Heller, recién llegada del certamen de Toronto.

La directora de 'The Diary of a Teenage Girl' se lanza al cine de género con 'Canina', el retrato de una maternidad salvaje en la que también aparecen Jessica Harper y Scoot McNairy.

También llega de Toronto 'Ick', de Joseph Kahn, una delirante historia de hijas perdidas e invasiones alienígenas que se añade a la Sección Oficial Sitges Collection, al igual que 'Super/Man: The Christopher Reeve Story', de Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, que se proyectará dentro de la sección Documenta.

En su apuesta por las series, el festival ha incorporado a última hora 'Shatter Belt', de James Ward Byrkit, director de 'Coherence', una colección de historias sobre los inquietantes puentes que unen la mente y la realidad de la que se podrán ver en Sitges tres episodios.

La sección Seven Chances, en la que la crítica reivindica siete películas poco difundidas que exploran los límites del género, contará en esta ocasión con la checa 'The Mysterious Castle in the Carpathians', de Oldrich Lipský; o la carta de amor 'La passion selon Béatrice', de Fabrice Du Welz.

También, con la reflejada serie B de 'Mirror Mirror', de Marina Sargenti; el fantaterror erótico de 'Las vampiras', de Jess Franco; 'Stone', de Sandy Harbutt; el thriller arácnido 'Il nido del ragno', de Gianfranco Giagni; y el suspense 'Malpertuis (The Legend of Doom House)', de Harry Kümel. EFE

jo/rq/oli