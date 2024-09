Marlaska dice que tramita el 97% de las consultas de transparencia y el PP lo llama "plusmarquista de la opacidad"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado este martes en el Senado que desde este departamento "se resuelven" el 97% de las 10.600 solicitudes de información que se tramitan por la Ley de Transparencia, con un porcentaje "mínimo" de denegaciones. Grande-Marlaska ha contestado de esta forma en la sesión de control en el Senado, donde el PP lo ha llamado "plusmarquista nacional de la opacidad", afeándole que no hiciera una auditoría sobre la compra de mascarillas en la pandemia pese a ser "el ministro que contrató lo que le dijo Koldo". El senador del PP Alejo Joaquín Miranda de Larra le ha reprochado actuar con opacidad también en la "purga ilegal" del coronel Diego Pérez de los Cobos o cuando "no movió un dedo" para detener al expresidente catalán Carles Puigdemont coincidiendo con la investidura de Salvador Illa. Según los datos del senador 'popular', Interior tiene el "récord" de reclamaciones por falta de transparencia, "triplicando las del Ministerio de Sanidad en el año de la pandemia". "La semana pasada supimos que usted también tiene el récord de falta de transparencia en el año 2023", ha dicho. NO SE PUEDE INFORMAR DE ESCOLTAS DE FEIJÓO El ministro del Interior ha dudado de estas cifras y se ha remitido a las restricciones que contempla la propia Ley de Transparencia y otras normas como la ley de secretos oficiales para advertir que hay cuestiones que no se pueden contestar, poniendo de ejemplo el número de escoltas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, o sobre la seguridad en la sede 'popular' en Génova. Grande-Marlaska ha recordado también que en la legislatura pasada desde el Ministerio contestaron al 99,5% de las iniciativas de un total de 29.415 preguntas de control por escrito. El ministro ha aprovechado la pregunta para arremeter contra el PP, al sostener que este partido no puede hablar de transparencia cuando "destruye discos duros para borrar pruebas o filtra informes policiales falsos contra políticos de otros partidos". También ha censurado al PP por "cambiar leyes en la Comunidad de Madrid para no tener que dar noticia de la gestión de las residencias durante la pandemia" o también "ocultando parte de los ingresos", aludiendo a Feijóo en su etapa de senador o al retraso de más de un año del senador Miranda de Larra, el que le ha interpelado este martes en la Cámara Alta.

