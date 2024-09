Gobierno afea al PP que no celebre la designación de Ribera en la Comisión Europea: "¿Por qué nunca se alegran de nada?"

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha afeado al Partido Popular que no celebre la designación de la ministra Teresa Ribera como vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, dado que España nunca había ostentado un cargo "tan importante y tan predominante" en Bruselas que, además, será ocupado por una mujer. "Es una buena noticia para España y es una buena noticia para Europa. ¿Y por qué no es una buena noticia para el Partido Popular? ¿Por qué nunca se alegran de nada?", se ha preguntado la dirigente socialista en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha calificado como "una magnífica noticia" que Ribera, "una mujer española", haya sido nombrada la "número dos" en la Comisión Europea de Ursula von der Leyen. Alegría ha defendido la designación como el "fruto de la extraordinaria valía, capacidad y el propio compromiso y gran trabajo" de Ribera, además de "la gran labor negociadora" llevada a cabo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que habría tenido "un papel fundamental" en el nombramiento en Europa de la actual ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por este motivo, ha cargado contra los 'populares' por no alegrarse de la designación de Ribera como "seguramente tampoco se alegran" de la previsión al alza de la economía española anunciada este martes por el Banco de España, que prevé un crecimiento del PIB del 2,8%, cinco décimas por encima del último cálculo. "Se pone de manifiesto que nuestro país va en la buena dirección, afrontamos problemas y distintos retos. Pero creo que también es importante por parte del PP, el principal partido de la oposición, (que tenga) altura de miras, responsabilidad y que de vez en cuando sepan conjugar los términos de humildad, de responsabilidad y de generosidad, que también vendría muy bien", ha zanjado la portavoz del Ejecutivo. EL PP, EN CONTRA DE "EXPORTAR SANCHISMO" El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha asegurado este martes que es una "mala elección" la designación de la ministra Teresa Ribera como vicepresidenta y comisaria de Competencia de la Comisión Europea, dado que, según ha dicho, el PP no está "a favor de exportar sanchismo" fuera de España. Tras asegurar que "una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria", ha confirmado el voto en contra del PP como hizo el PSOE en 2014 con Miguel Arias Cañete, exministro de Mariano Rajoy. "¿Usted se acuerda de lo que hizo el PSOE con Cañete?", ha apostillado Tellado, que a renglón seguido ha asegurado que al PP "ningún miembro del gobierno de Sánchez" le parece "aceptable para asumir una cartera de ese tipo y el de Ribera, desde luego, menos".

