Bolaños exige respeto para el Supremo después de que Junts hable de "jueces prevaricadores" por no aplicar la amnistía

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha exigido este martes respeto para el Tribunal Supremo (TS) y "todos" los jueces del país, después de que el senador de Junts Eduard Pujol hablara de "jueces prevaricadores" por no aplicar la ley de amnistía. "Las leyes aprobadas en las Cortes se deben respetar. Las leyes que reciben el 'sí' del Congreso también deben ser respetadas por los jueces que andan por Madrid y por el Supremo con tricornio 3.0 ¿sí o no?", ha dicho Pujol en el arranque de su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Senado. Tras ello, el presidente del Senado, Pedro Rollán, ha instado a Pujol a "guardar el debido decoro", ante lo cual el senador de Junts ha lamentado "no poder hacer pedagogía a través de una imagen". Bolaños, por su parte, ha calificado de "inaceptables" las palabras de Pujol sobre magistrados del TS y le ha pedido "respeto" para "todos" los miembros de ese tribunal y los "jueces y tribunales de este país". "No le puedo tolerar esta falta de respeto", ha indicado. Pese a ello, Pujol ha insistido: "¿Dónde se sitúa el Gobierno socialista español?, ¿con la ley aprobada en el Congreso o con los prevaricadores? Con los jueces prevaricadores". CRITICA A MARLASKA Para el senador de Junts, "algunos no cumplen con la ley de amnistía", a lo que ha añadido que está sorprendido por que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, "llevado por la euforia", dijo que "quería poner las esposas al presidente (Carles) Puigdemont". "Dígame que se equivocó, por favor", ha apostillado. Bolaños le ha replicado exigiéndole nuevamente respeto y ha recalcado que "España es un Estado de Derecho", por lo que "cuando se comete algún delito, se persigue por el Ministerio Fiscal y por los jueces de instrucción". Además, ha considerado que la ley de amnistía ha conseguido su objetivo en el "plano político", que era acabar con un "momento de tensión" en Cataluña. Y ha señalado que "ahora son los jueces y tribunales de nuestro país quienes tienen que hacer su trabajo". "Y tienen que aplicarla y, por supuesto, si consideran que han de formular alguna cuestión prejudicial o de inconstitucionalidad, pues lo hacen", ha anudado, en alusión a las preguntas al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y al Tribunal Constitucional (TC). NEGOCIACIONES SOBRE INMIGRACIÓN En otro orden de asuntos, Pujol ha querido saber si el Gobierno va a transferir las "competencias integrales sobre inmigración a Cataluña", advirtiendo a Bolaños en contra de la "tentación" de "meter las tijeras" a las condiciones de Junts, como "dejó entrever" la ministra Elma Sainz. "¿Con qué versión del Gobierno nos encontraremos hoy aquí y mañana en el Congreso?", ha preguntado, avisando de que, "con Junts, a cambio de nada, nada y a cambio de todo, mucho". Así, ha aclarado que "un pacto rebajado" sería inaceptable" para Junts.

Compartir nota: Guardar Nuevo