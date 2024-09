Bildu ve cosas "buenas" en el plan de regeneración pero exige reformar la Ley de Secretos Oficiales y la 'ley mordaza'

La portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido que el Plan de Acción por la Democracia aprobado por el Gobierno tiene cosas "buenas" pero aún es insuficiente y ha instado al Gobierno a ir más allá y reformar tanto la Ley de Secretos Oficiales como la conocida como 'Ley mordaza'. Así se ha expresado en los pasillos del Congreso, poniendo en valor la parte del documento relativa a la transparencia, y admitiendo que se han incluido algunas de las propuestas planteadas por la coalición abertzale, como incluir en el reparte de publicidad institucional los medios en lenguas cooficiales. Pero también ha puesto el foco sobre los puntos que considera más "escasos". Así, ha exigido la reforma de la "anquilosada" Ley de Secretos Oficiales. "Si va a ser el mismo texto que se presentó hace dos años, no lo apoyaremos porque no sirve para nada", ha avisado. También ve insuficiente la "pequeñísima mención" que hace el plan a la reforma de la 'Ley Mordaza'. "Está bien encaminado pero es obvio que no es suficiente", ha dicho, mostrado su deseo de que los grupos puedan seguir negociando con el Gobierno y se puedan pactar medidas para una "regeneración democrática y profunda".

