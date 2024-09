Ayuso ve ahora mismo "imposible" un acercamiento PP-Junts: "No pueden seguir dominando la política española"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado este martes que, en su opinión, es "ahora mismo imposible" un acercamiento entre el PP y Junts. "No pueden seguir dominando la política española", ha sostenido la dirigente regional, en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press. A su parecer, estos "partidos minoritarios", de carácter "nacionalista-independentista", son "lo peor" porque solo han "buscado la división, la confrontación y el vivir por encima de todos". "Esto va de España, todo lo que hay de fondo es España. A mí me importa lo que ocurra en Asturias, lo mismo que en Andalucía y que en Madrid. Somos españoles por encima de todo", ha subrayado. Ayuso ha recordado que Junts "en Cataluña tiene menos votos que el PP" y que su partido "es el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados, el partido que tiene más escaños", pero en cambio el partido catalán "dirige la política española". Según ha denunciado la presidenta, "no habla el PP, no pinta el PP, solo Junts". Preguntada por si cree que los 'populares' deben abrirse a buscar el apoyo de Junts para una moción de censura, la dirigente ha indicado que "afortunadamente" ella no tiene que estar en la "tesitura" de tomar esa decisión. En todo caso, ha incidido en que el "gran problema" que ha tenido en España ha sido "el ser presos" de las "minorías que no querían lo mejor ni para España ni para Cataluña" sino que han vivido "arruinando a las clases medias, friendo a burocracia e impuestos".

