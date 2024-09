Ayuso insiste en que "mientras pueda" no aplicará la Ley de Vivienda estatal: "Es una barbaridad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido este martes en que "mientras pueda" no aplicará la Ley de Vivienda estatal, ya que ha considerado que "es una barbaridad que está disparando los precios en España entera". Así lo ha ratificado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press, donde ha sido preguntada por la propuesta de Sumar de condicionar las ayudas públicas a las comunidades autónomas que no cumplan la citada ley. Ayuso ha sostenido que la norma estatal está fomentando "que los propietarios de pisos opten por las viviendas de alquiler turístico", ya que, "como el Gobierno está interviniendo las viviendas, los propietarios no se atreven a ponerlas en alquiler". Para la jefa del Ejecutivo regional, si se tiene una casa en propiedad nadie tiene que decirte qué precios puedes ponerle y más cuando "la clase media en España ha tenido precisamente la vivienda como hucha". Lo que hace falta, a su juicio, es "sacar más suelo" y "construir más vivienda".

