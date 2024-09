Manu Tenorio responde a Podemos tras criticarle por lanzar un falso discurso sobre la okupación: "No se puede consentir"

El cantante Manu Tenorio ha respondido a las críticas de Podemos, tras acusarle esta mañana de alentar un "falso discurso" contra la okupación y desacreditar a los inquilinos de una vivienda de su propiedad en Sanlúcar de Barrameda por impagos de alquiler: "Esto no se puede consentir". "¿A mí van a venir los de Podemos a decirme lo que es luchar cuando yo me he dejado la vida? Cuando mi hermana a los 17 años ya estaba trabajando de peluquera, cuando yo a los 16 ya estaba cantando en bodas y bautizos", ha lanzado en declaraciones a Telecinco, recogidas por Europa Press. Tenorio ha reivindicado que él "no es un terrateniente", sino un "artista independiente" y que se siente "herido" a raíz de esta polémica por denunciar que sus inquilinos no le abonan el alquiler. Además, ha apuntado que estudia acciones jurídicas por todo este asunto, sin especificar contra quien las va a dirigir. También ha señalado que no es de "izquierdas ni de derechas" y que nunca ha compartido públicamente sus ideas políticas. "No podemos dirigirnos a la incivilización en lugar de a la civilización", ha apostillado. De nuevo ha tachado de "mentira" las alegaciones de sus inquilinos y que ha apoyado Podemos, relativa a una presunta deuda con Hacienda que hace que la renta vaya a parar a la administración. CRÍTICAS DE PODEMOS Esta mañana la coportavoz de Podemos, María Teresa Pérez, ha arremetido contra Tenorio por alentar un "falso discurso de la okupación" y tildar de "moroso" al cantante, que públicamente ha denunciado que sufre una "inquiokupación" en una vivienda que adquirió en su día para su madre. La dirigente del partido morado ha reprochado que Tenorio está "desprestigiando a unos inquilinos anónimos" y que Podemos va a "defender a los inquilinos que no tienen, como él, un altavoz dispuesto para su mentira". "Ya está bien de señalamientos y de alentar el discurso de la extrema derecha", ha zanjado la también secretaria de Acción Institucional de Podemos para reprender a Tenorio.

