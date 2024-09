La abogada de Eduard Pujol afirma que una de las denunciantes por abuso sexual se retracta

La abogada del senador de Junts Eduard Pujol, Judit Gené, ha afirmado este lunes que una de las dos mujeres que denunciaron al político por presunto abuso sexual ha admitido que no la acosó y ha pedido perdón mediante un escrito presentado en el juzgado. "La señora Llorens reconoce tres veces en la misma carta que nunca la acosó sexualmente y que nunca la acosó de ninguna manera", ha sostenido Gené en una entrevista en Rac1. Gené ha explicado que, tras este escrito, dan por cerrado el procedimiento de la concejal Noemí Llorens, aunque sigue pendiente de juicio el de Eva Ràfols; Pujol presentó una querella por injurias y calumnias contra ambas. "El procedimiento se acaba por ello, se acaba porque esa persona pide perdón ante el juzgado y reconoce que aquello por lo que en su día se calumnió o se denostó no fue cierto", ha afirmado Gené. En el escrito, Llorens asegura que mantuvo una relación afectiva con Pujol, pero que no le acosó y señala a la entonces responsable de feminismos del partido Aurora Madaula como la persona que la convenció para denunciarle, y admite haberse sentido "manipulada", según ha recogido 'El País' y ha confirmado Gené. "En su día esto tuvo mucha repercusión mediática y gracias a la actuación del partido, restituyéndolo, el mal no se hizo mayor, pero esperamos que sea una restitución moral", ha añadido.

Compartir nota: Guardar Nuevo