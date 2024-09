Gobierno de Aragón pide "buena voluntad" y "altura de miras" para lograr un acuerdo de la Cámara contra el cupo catalán

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro se ha mostrado esperanzado en que el Parlamento autonómico saque adelante un gran acuerdo en materia de financiación autonómica y contra el cupo catalán si todos los grupos se dejan "pelos en la gatera" y muestran "grandeza de miras" y piensan en "el futuro de su tierra". Bermúdez de Castro ha acudido en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Pública tanto a petición propia como de PSOE, VOX, CHA e IU para avanzar las líneas generales de su Departamento tras la salida del Ejecutivo de VOX en una comparecencia en la que VOX ha exigido un pacto previo de "líneas generales" para aprobar el techo de gasto y en la que PSOE e IU han afeado las cuentas echando mano del informe de Intervención que apunta a un déficit de más de 70 millones de euros entre las nóminas del Salud y de Educación. El debate se ha encendido en ese punto cuando el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha relacionado ese agujero con los 78 millones de euros dedicados por el Gobierno "para fabricar nieve artificial". Un argumento "demagogo" para el consejero, que ha reprochado al parlamentario de IU que no retirase su apoyo al Ejecutivo socialista aunque los presupuestos siempre se quedasen cortos con la ejecución. "Me parece alucinante en un parlamentario de su nivel, pero desde el año 2011, todos los años, el Salud presupuestaba menos dinero que el ejecutado el año anterior, como en 2023, que había 30 millones menos de presupuestos que el ejecutado; en el año 2022, 16 millones menos; en 2021, 3 millones; en el 2019, 32; en 2018, un millón; en el año 2017, 5 millones; y en el año 2016, 17 millones menos. "Usted nunca dijo nada, se callaba como una puerta, y apoyaba los presupuestos o se abstenía. Solo podían cumplir el presupuesto recortando", le ha afeado antes de que Sanz recordase sus críticas al Ejecutivo de Lambán en los debates parlamentarios. El consejero ha asegurado que el objetivo del Gobierno es "intentar controlar por todos los medios el gasto sanitario y educativo, pero no para gastar menos o peor, sino para gastar mejor". Ha asegurado que hay 600 contratos más en el hospital Miguel Servet y hay 50 millones de euros más en capítulo I y 154 millones más en la sección 30. "Y todo lo que no se diga de esto es mentir", ha sostenido. En cuanto a los ingresos, Bermúdez de Castro ha defendido que "van bien, excepto los que dependen del Gobierno central". Por ello ha reclamado que actualice las entregas a cuenta "porque cada mes seguimos cobrando 20 millones de euros menos", ha lamentado. En el repaso de impuestos, el consejero ha detallado que con Sucesiones y Donaciones se han recaudado por el momento 109 millones de los 135 presupuestados --un 81 por ciento--, con Transmisiones patrimoniales, sobre una previsión de 151 millones de euros se han ingresado 127 millones y en Actos Jurídicos Documentados 49 millones con una previsión abierta de 60,8 millones de euros --un 80 por ciento--. En Patrimonio, donde la rebaja planteaba una pérdida de 17 millones, esta queda reducida a 9 millones tras ingresar 45 millones. "Mal no vamos, ¿no?", ha dejado sobre la mesa. Bermúdez de Castro ha iniciado su exposición planteando una senda de "continuidad" en la que ha destacado la "excelente" respuesta de los servicios de emergencia y Protección Civil, "como ya sucedía en gobiernos anteriores". Aquí ha considerado necesario "replantear" y subir el precio del Centro de Emergencias tras quedar desierta la licitación, avanzar en la construcción del centro de emergencias de Huesca y "anticipar" el despliegue de helipuertos 24 horas que contempla la construcción de cuatro este año y hasta 24 en los ejercicios siguientes. También se ha comprometido a mejoras en los materiales del cuerpo de voluntarios, los vehículos y el hospital de campaña. RESCATES DE MONTAÑA En cuanto a los rescates de montaña, el consejero ha animado a abrir un "debate sosegado" y "dar una pensada" ante el aumento imparable de servicios por parte del GREIM, con medidas de información que estima habrá que desarrollar también en las zonas de donde llegan los excursionistas que acaban teniendo que ser rescatados, aunque ha recordado su postura contraria a cobrar por los rescates. También se ha mostrado abierto a impulsar convenios con Aemet y agentes privados para obtener predicciones meteorológicas "más concretas". Además, en materia de Función Pública, ha recordado el "tapón" que se encontró a su llegada y ha presumido de haber movilizado más de 4.000 plazas, haber desbloqueado 106 procesos para acercarse el año que viene al objetivo de temporalidad que establece una tasa del 9 o el 10 por ciento. Por último, ha expresado su preocupación por el cierre de los pasos fronterizos y el estado de las carreteras francesas, "que presentan un estado mejorable", ha criticado. "Me temo lo peor ante el cierre y las pérdidas en el valle del Aragón pueden ser cuantiosas, pero no depende de nosotros, solo podemos ir a berrear", ha lamentado. GRUPOS En el turno de los grupos, Óscar Galeano (PSOE) ha criticado que el desempeño del Gobierno del PP es "una enmienda a la totalidad de lo que decía en la oposición" lo que, a su juicio, está generando una "enorme decepción"· en los aragoneses. Y, por "desconocimiento" o por "promesas que no podía cumplir" ahora practica "todo lo que estuvo años criticando", como destinar partidas de los fondos MRR al gasto de personal (25%) y a inversiones un 10%. "El presupuesto se le hace bola al Gobierno", ha resumido. Fermín Civiac (VOX) ha fijado como condición para apoyar el techo de gasto el pactar previamente unas "líneas generales" del Presupuesto y ha advertido de que no aceptarán en ningún caso "la promesa de que ya lo negociaremos posteriormente". En ese sentido, ha reclamado que se destine "cero euros" a la acogida de inmigrantes, que se rebajen los impuestos y que se incremente "de manera sustancial" el de energías renovables. Además, le ha recordado compromisos como el millón de euros para la prevención de riadas, la partida para los comedores escolares de calidad, o la licitación del proyecto del segundo instituto de Monzón. María Pilar Buj (Aragón-Teruel Existe) se ha centrado en las competencias asumidas en materia de emergencias y ha pedido "cuidar" a los empleados de Sarga. También le ha preguntado por la declaración como zona catastrófica en aquellas zonas afectadas por las riadas, ha planteado la necesidad de avanzar en la reducción de la temporalidad de los funcionarios y ha propuesto un acuerdo nacional por la seguridad en el medio rural. Desde CHA, José Luis Soro ha dado por hecho que el Gobierno no podrá presentar el techo de gasto y los Presupuestos en las próximas dos semanas. "Yo estaría preocupado ante la actitud de VOX", le ha dicho a Bermúdez de Castro. Ha criticado que el "infierno fiscal" denunciado por el PP en la oposición ha servido para "beneficiar a un corrico de personas rebajándoles los impuestos" y ha elogiado tanto la iniciativa para desarrollar una ley de empresa familiar como la gestión de las emergencias. Sobre rescates, ha preguntado si no sería conveniente sancionar "aquellos casos extremos de absoluta irresponsabilidad". Por último, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha exigido al PP que, "si quiere acuerdos, cambie el rumbo, se posicione contra el dumping y las rebajas fiscales". Ha reclamado "corresponsabilidad fiscal" y le ha preguntado por el efecto de las rebajas fiscales practicadas por el Gobierno aragonés, cuánto se ha dejado de recaudar y a quiénes han beneficiado. Ello, en un contexto de "duda" sobre si el sistema general cuenta con recursos suficientes para la financiación autonómica, una cuestión para la que la llamada de Azcón a hacer un "frente común" en Aragón a Sanz le suena más a "frentismo" que a "solución".

