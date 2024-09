El Parlamento balear se unirá este martes contra las fiestas ilegales en viviendas turísticas

El Parlament balear se posicionará este martes de manera unánime contra las fiestas ilegales en viviendas que se comercializan como vacacionales. El orden del día del pleno de este martes incluye el debate de la toma en consideración de una proposición de ley de Més per Menorca para luchar contra la celebración de fiestas ilegales y actividades molestas en viviendas turísticas. La propuesta menorquinista prevé multas que rondarán los 15.000 y 30.000 euros para la propiedad y la retirada de la licencia turística en algunos casos. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha señalado que se puede aprovechar la tramitación como proyecto de ley de esta propuesta para llevar a cabo una reforma legal profunda para mejorar la inspección del alquiler turístico ilegal, uno de los elementos que más incide negativamente en la carencia de vivienda. Se espera que la propuesta sea tomada en consideración con un amplio consenso. Por parte de MÉS per Mallorca, el portavoz Lluís Apesteguia, ha adelantado el voto favorable apuntando que se trata de cuestión de máxima importancia en la convivencia entre los ciudadanos". Por parte del PSIB, Iago Negueruela, también se ha mostrado a favor. Al respecto, la 'popular' Marga Durán ha opinado que estas celebraciones son un problema para el descanso de los residentes. Desde Vox, se han mostrado favorables a la retirada de licencias. SESIÓN DE CONTROL AL GOVERN El pleno comenzará a las 10.00 horas con el debate de las preguntas de control al Govern, aunque con la ausencia del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, por un asunto personal. Por su parte, Unidas Podemos preguntará a la presidenta del Govern, Marga Prohens, "si le importan las familias de Can Rova", desalojadas de este asentamiento de Ibiza hace algunos meses. MÉS per Mallorca y PSIB preguntarán a la líder del Ejecutivo por la financiación, mientras que Vox hará lo propio en relación a la elección de lengua en los centros escolares durante el periodo de matriculación. La presión náutica sobre el litoral balear será objeto de una interpelación al Govern por parte de MÉS per Mallorca, mientras que los miembros del Govern tendrán que responder a los diputados por cuestiones como la ley de extranjería, las listas de espera de dependencia, el modelo comercial, las subidas salariales y el inicio del curso escolar.

