Buruaga reitera que se reunirá con Sánchez pero no para hablar de financiación y no ve "fisuras" en el PP

La presidenta cántabra y del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, ha reiterado este domingo que se reunirá con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez (PSOE), con motivo de la ronda que el socialista ha anunciado que mantendrá con los líderes de las comunidades, pero ha vuelto a precisar que lo hará solo para tratar cuestiones bilaterales, entre el Estado y esta región, pero no para hablar de financiación autonómica, tal y como van a hacer sus homólogos 'populares', pues no ve "fisuras" en las directrices de Génova. Así, en ese encuentro -de cara al cual el gabinete de Sánchez ya se ha puesto en contacto con el de Buruaga para tratar de cuadrar agendas y fijar una fecha- la cántabra abordará cuestiones relativas a esta comunidad, según se han comprometido los gobiernos autonómicos del PP "sin ningún tipo de fisura en Génova". "Si el presidente Sánchez me llama, para mantener esa reunión que estamos pendientes de concertar, evidentemente acudiré, porque creo que es mi obligación institucional hacerlo", ha expresado este domingo la jefa del Ejecutivo cántabro, que ha precisado que en esa entrevista -que ella ya había pedido con anterioridad- abordará cuestiones relacionadas con esta región y de "la agenda bilateral con Cantabria" desde que Sánchez y ella son presidentes. MUCHAS GANAS Y MUCHOS ASUNTOS PENDIENTES "Tengo muchas ganas y muchos asuntos pendientes", ha indicado al respecto, en declaraciones a los periodistas ante el santuario de La Bien Aparecida, donde se esta jornada se celebra la patrona de Cantabria. A preguntas de los medios, Buruaga ha señalado que "hay muchas asignaturas pendientes y muchos compromisos por cumplir", por parte del Estado con esta comunidad autónoma, y ha sentenciado en cualquier caso que ella sabe "perfectamente distinguir lo que es bilateral, la agenda reivindicativa de Cantabria", de cuestiones como la financiación autonómica. Así, asuntos que tienen que ver con el modelo de país, las autonomías o la financiación de los servicios públicos se deben debatir y acordar "entre todos en el marco multilateral", como es la Conferencia de Presidentes, que Sánchez anunció este verano y que, según dijo entonces, se iba a empezar a preparar este mes de septiembre para su celebración en Cantabria, con la vivienda como uno de los ejes principales a abordar. Buruaga espera que, pese a la ronda de entrevistas bilaterales anunciadas igualmente por el presidente del Gobierno central con posterioridad, la Conferencia se mantenga, porque "es muy necesaria", y que se celebre también un Consejo de Política Fiscal y Financiera. ATAQUES Y DESAFÍOS Por lo demás, la presidenta cántabra ha reiterado también la necesidad de defender a esta comunidad autónoma de los "ataques y desafíos permanentes" procedentes -ha dicho- de Sánchez y de "pelear" por un sistema de financiación "justo" que permita aumentar los recursos para sostener y prestar los públicos esenciales. En este sentido, ha comprometido la defensa de la igualdad de trato, derechos y oportunidades de los cántabros y luchar por una financiación que permita prestar los servicios públicos esenciales, porque "a pesar de estar arriba en el ranking de financiación por habitante, Cantabria está infrafinanciada, como todas", ha señalado Buruaga. Por ello, y para finalizar, Buruaga ha llamado a "dar la batalla todos juntos", el Gobierno, las fuerzas políticas y la sociedad de Cantabria, porque "es algo que afecta a todos, también a las generaciones futuras", y "no se puede consentir que por las concesiones a los separatistas nos releguen a una región de segunda".

Compartir nota: Guardar Nuevo