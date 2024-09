Almeida defiende que Mazón "no es Sánchez" ni un "trilero" y que defenderá intereses de valencianos y españoles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no es como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni un "trilero de la política", y que defenderá los intereses de valencianos y españoles. Así lo ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, después de que Mazón afirmara que acudirá a la reunión bilateral con el presidente del Gobierno para "recordarle todo lo que debe" el Ejecutivo central a la Comunitat Valenciana. En este contexto, Almeida ha criticado que la estrategia de Sánchez sea "tratar de vender la división" en el PP sobre la financiación y ha insistido en que le parece "razonable" que no haya una negociación bilateral en este asunto pero sí que los presidentes autonómicos aborden otros temas que les conciernen. Considera, sin embargo, que Sánchez "no les va escuchar" sino que "va a querer una foto con ellos". El regidor ha criticado que los españoles se hayan acostumbrado a que Pedro Sánchez diga "una cosa y la contraria" y cree que el Gobierno actual es "una agonía" que tiene "fecha de caducidad". "Posiblemente antes de lo que él piensa y después de lo que a mí me gustaría", ha apostillado.

