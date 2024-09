La negativa de Interior y los plazos judiciales alejan el deseo de Pérez de los Cobos de ser general antes de jubilarse

El intento de ascenso a general de Diego Pérez de los Cobos, coronel jefe de la Comandancia de Madrid, corre riesgo de no llevarse a cabo por la insistencia del Ministerio del Interior en defender la idoneidad de sus candidatos, los plazos judiciales para ejecutar las sentencias del Tribunal Supremo y la cercana jubilación de este alto mando del Instituto Armado, que fue mando único de las fuerzas de seguridad durante el referéndum independentista del 1 de octubre en Cataluña. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Europa Press han señalado que aún no han tomado ninguna decisión con respecto a las sentencias del pasado 8 de julio que le daban la razón parcialmente a Pérez de los Cobos tras impugnar los ascensos elevados al Consejo de Ministro en diciembre de 2023 de los generales de brigada Francisco Javier Sánchez Gil y Arturo Pérez Bozec. La razón por la que no han tomado aún ninguna decisión en Interior es que falta el testimonio de firmeza que haga correr el plazo para ejecutar las sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, contando desde ese momento con un máximo de dos meses. Además, fuentes jurídicas añaden que el Supremo tiene aún pendiente pronunciarse sobre otro de los nombramientos recurridos, el ascenso a general de David Blanes. Este último fue el sustituto en la Comandancia de Madrid de Pérez de los Cobos, un cargo que recuperó el coronel mediante sentencia del alto tribunal, la primera que interpuso en contra de las decisiones del Gobierno. Desde el Ministerio sostienen que los candidatos elegidos para el empleo de general son los idóneos. Dentro de estos nombramientos, el Boletín Oficial del Estado publicó el 27 de agosto que el general de División Fernando Mora Moret asume la jefatura de la Zona de la Comunidad de Madrid --de la que depende la comandancia--, en sustitución por jubilación de José Antonio Berrocal. PULSO JUDICIAL DESDE SU CESE EN LA PANDEMIA El coronel Diego Pérez de los Cobos mantiene un pulso con el departamento de Grande-Marlaska desde que fue destituido al comienzo de la pandemia de coronavirus como jefe de la Comandancia de Madrid por un informe remitido a una juez sobre la posible relación de una manifestación del 8M y el inicio de los contagios. Tras ser repuesto en su cargo en la Comandancia de Madrid, el coronel ha recurrido varios nombramientos de generales al entender que el Ministerio del Interior está actuando arbitrariamente para impedir su ascenso al generalato, para lo que cuenta con la mejor puntuación del Consejo Superior de la Guardia Civil. En junio, tras adelantarse el fallo a favor de Pérez de los Cobos en contra de los nombramientos de generales, desde el Ministerio del Interior defendieron su elección de candidatos al generalato y apuntaron que todo hacía indicar que "será necesario retrotraer las actuaciones a algún punto concreto del proceso de ascenso". De esta forma, Interior asumía que tendría que "corregir el error formal que haya podido detectar el Supremo y volver a acordar el ascenso a general anulado, trámite en el que la Dirección General de la Guardia Civil volverá a proponer, como ha hecho hasta ahora, al candidato más idóneo para el cargo". Sin embargo, el Supremo se limitó a anular los nombramientos de los citados generales sin retrotraer las actuaciones. Sobre esto último, el TS explicó que ya lo hizo respecto a otro recurso ganado por Pérez de los Cobos y "la administración no ha aprovechado la oportunidad para resolver el procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico", sino que volvió a "infringirlo. "Por tanto, carece de sentido reiterar un pronunciamiento que ha sido infructuoso", lamentó el TS. DECISIÓN DE INTERIOR Y DEFENSA Y es que era la segunda vez que el Supremo anulaba los nombramientos elevados al Consejo de Ministros recurridos por Pérez de los Cobos. Fue en septiembre de 2023 cuando el Supremo le dio la razón contra la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de no proponer su ascenso a general de Brigada. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó entonces los recursos planteados por el coronel contra los reales decretos de nombramientos de generales de la Benemérita, de octubre de 2021, al considerar que fue relegado en estos ascensos. Los magistrados anularon dichos nombramientos y ordenaron retrotraer los procedimientos para que se emitiera el informe del director general de la Guardia Civil previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil. Dicho precepto, en concreto, establece que "las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de general de brigada y de coronel serán realizadas por el Consejo Superior de la Guardia Civil y elevadas al ministro de Defensa por el director general de la Guardia Civil, quien añadirá su propio informe". No obstante, el Gobierno volvió a aprobar el ascenso de los tres generales de la Guardia Civil anulados por el Supremo y los publicó en el Boletín Oficial del Estado del pasado 6 de diciembre, festivo por el Día de la Constitución, unos nombramientos que siguen vigentes por decisión del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Compartir nota: Guardar Nuevo