El BNG celebrará el 1 de diciembre en Santiago su XVIII Asamblea para dotarse de "más potencia" y alcanzar la Xunta

El Bloque Nacionalista Galego celebrará el próximo día 1 de diciembre en Santiago de Compostela su XVIII Asamblea nacional, en la que buscará dotar su proyecto de "más potencia" para "conquistar el gobierno" de Galicia. Así lo ha anunciado este sábado la líder de la formación, Ana Pontón, en su intervención durante el Consello Nacional, que se ha reunido en Teo (A Coruña). En este escenario, Pontón ha dicho que esta cita permitirá afianzar la línea de trabajo que ha llevado al BNG al que ha denominado como "mejor momento" de su historia, y a través de la que, "sin renunciar a ningún principio del nacionalismo", han conseguido llegar a "amplios sectores de la sociedad gallega". "El segundo gran objetivo es reforzar la organización para ser más eficaces a la hora de afrontar los retos que tenemos por delante, porque si algo está claro es que sin organización no hay cambio y transformación del país", ha dicho. Según ha señalado, la asamblea también permitirá revisar y actualizar el análisis y el momento que vive el país. "Es evidente que la Galicia de hoy no es la misma que la de hace ocho años, cuando en 2016 una nueva dirección tomó las riendas para abrir un tiempo nuevo en el BNG", ha señalado Pontón en un discurso en el que ha recordado que el Bloque "estuvo a punto de desaparecer" y vive ahora su "mejor momento". En una intervención en la que ha dejado claro que el avance del frente nacionalista "no es algo puntual ni fortuito", "sino una tendencia de fondo sólida y potente", ha rechazado caer en el conformismo. "No podemos quedarnos en lo logrado, sino al contrario", ha subrayado para llamar a los suyos a trabajar "con humildad y sin renunciar a ninguno de los principios" para "seguir avanzando con paso firme" hasta ser la "fuerza hegemónica" del país, "capaz de darle a Galicia el futuro que merece". Ana Pontón ha asegurado que el BNG "es mucho más que una organización política" toda vez que es la "expresión de la existencia de la nación gallega y la esperanza de toda la ciudadanía que quiere hacer realidad la mejor Galicia". "MULTIPLICAR" LA ACCIÓN POLÍTICA Ante el Consello Nacional, Pontón ha puesto en valor que el BNG va a multiplicar su acción política en todos los ámbitos "utilizando la fuerza que le dieron las urnas, arrancando el curso político pisando el acelerador con toda la energía, ambición y con una prioridad clara: la defensa de Galicia". A ese "pisar el acelerador" en la defensa del país obedece, según ha señalado, la comisión parlamentaria de investigación, posible gracias a la representación de los 25 escaños para analizar la gestión del dinero público y la contratación de empresas "vinculadas a altos cargos del PP". Pontón ha sostenido que, en este arranque del curso político "hay mucho en juego y ni un minuto que perder" y, entre la urgencias, ha citado "contrarrestar la deslealtad política" del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al que ha acusado de "poner los intereses del PP, de las empresas amigas y de las multinacionales por delante de Galicia". "DESLEALTAD DE RUEDA" "Tenemos que contrarrestar esa deslealtad reforzando nuestro trabajo político tanto en la calle como en las instituciones, no basta con fiscalizar y criticar, hay que dar soluciones actuando como lo que somos: un gobierno alternativo que, a cada crítica, aporta una idea para mejorar la vida de los gallegos y gallegas", ha dicho. Entre las prioridades de la formación, además, ha citado "parar la bomba ambiental de Altri frente a un Rueda empeñado en hacer de comercial de la multinacional; la financiación autonómica, defendiendo un modelo que le permita a Galicia tener la llave de su dinero frente a un jefe del Ejecutivo dispuesto a que este país pierda cientos de millones por intereses partidistas". Por útimo, ha apelado a frenar el "tasazo" de Sogama con el que, según ha denunciado, el PP quiere seguir cargando en los ayuntamientos y en los vecinos un modelo de gestión de la basura contaminante, obsoleta y cara; defender una AP-9 gallega y libre de peajes aprovechando la puerta que abre Bruselas al considerar ilegal la ampliación de la concesión aprobada por Aznar. Además, ha apostado por ayudar a las familias en el inicio del curso escolar y defender el acceso a la vivienda. "Son muchas las urgencias que afectan de lleno a la vida de la gente y, por eso, empezamos el curso político pisando el acelerador, sin dar tregua ni pausa, porque los gallegos y las gallegas no se pueden permitir esperar", ha afirmado para finalizar asegurando que el BNG es la "esperanza" de una mayoría que que no deja de crecer y sueña con una Galicia mejor.

