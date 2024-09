Yolancris deslumbra en la pasarela madrileña con un desfile de lujo bohemio

(Actualiza en el último párrafo la NA6134 con el premio a la mejor colección y modelo)

Madrid, 14 sep (EFE).- La firma Yolancris ha vivido un debut a lo grande en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, donde ha desfilado este sábado, por primera vez, con una colección preciosista de alta costura, un trabajo artesanal en que el valor en los detalles se plasma en una estética bohemia.

Yolancris es una firma habitual en las pasarelas de Barcelona. Creada por las hermanas Yolanda y Cristina Pérez, con una trayectoria de casi 20 años, no ocultaban cierto nerviosismo antes del desfile, en el que una postal de la artista española Raquel Meller les sirve de inspiración.

Yolanda, alma creativa del tándem que ha vestido a Rosalía, Lady Gaga o Shakira, resalta una estética bohemia, que se repite en los 70, construye "piezas muy livianas, sueltas, sin oprimir". A pesar de que no le gusta diseñar corsés, "es como meter a la mujer en cintura", dice.

El vestido con el que ha abierto el desfile es en sí mismo un resumen de la colección con una falda sobre la que coloca una red en guipur, realizada con brillante hilo de lúrex.

El apartado de alta costura está confeccionado con telas exquisitas en las que incorpora en un vestido negro diminutas lentejuelas, encajes, plumas y pasamanería con dos faldas superpuestas para crear volumen.

Un volumen que trasciende a otros diseños con una capa inferior de tul; en otra incorpora detalles decorativos del modernismo catalán y en un vestido blanco de tul transcribe versos del poema de García Lorca 'La leyenda del tiempo', una estética bohemia que rompe con botas militares.

Abrigos joya construidos como un 'patchwork', en un juego de perfecta unión combinados con shorts; al croché suma incrustaciones que delatan una costura artesanal y un trabajo minucioso.

En esta colección, Yolacris ha querido dar un paso hacia adelante con una línea de 'prêt-à-porter', 'YC', en que ha introducido el tejano, un textil inédito hasta ahora en la firma. Con él estructura faldas y pantalones plisados, algunos intervenidos con encaje.

Fiel a su espíritu transgresor y creativo, Lola Casademunt invita a experimentar y divertirse con la moda en su nueva colección primavera-verano 2025 inspirada en la feminidad y la delicadeza emanan las geishas.

Esta empresa familiar fundada en 1981 en Cardedeu (Barcelona), que cuenta con gran pulmón financiero ha contratado a la mítica modelo Esther Cañadas, que ha cobrado 25.000 euros, para abrir y cerrar el desfile en el que se han visto prendas con detalles florales y brillos que ha aplaudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Es una colección llena de contraste por los volúmenes de las prendas", ha contado la diseñadora de la firma que cuenta con más de 800 puntos de venta multimarca en España y tiene presencia en mercados internacionales con más de 680 puntos de venta.

La firma Custo Barcelona, liderada por Custo Dalmau, ha puesto en escena 'Come and you will see', una colección con tejidos tecnológicos, cortes estratégicos donde no faltan camisetas y sartoriales para que "una mujer se sienta libre". Por primera vez en mucho tiempo incluye cuatro propuestas de hombre.

Diseños que ha presentado en Nueva York y con los que desembarcará en Milán y después en Barcelona.

"La moda no es solo diseño también es comunicación", una manera de que se consolide una marca en el tiempo, asegura.

Con la experiencia adquirida ese recorrido, indica que la diversidad de pasarelas que existen en España no favorece a la moda. "La unión hace la fuerza. División cuando hay debilidad no favorece, sería mejor hacer una plataforma única mucho más potente".

El diseñador subraya que hay que aprender de nuestro entorno: "Los italianos desfilan todos en Milán y los franceses en París, no hay más".

"Muchas pasarelas crean confusión", concluye Dalmau al cierre de esta jornada en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, una reflexión que ha estado presente en esta edición.

Este sábado se ha entregado el premio L'Oréal a la mejor colección, la primera ocasión que la firma cosmética lo ha concedido ex aequo. Lo han recibido Pedro del Hierro, por primera vez, e Isabel Sanchís, que ya se alzó con él en febrero de 2023; mientras que el galardón a la mejor modelo ha sido para Pino Montesdeoca. EFE

