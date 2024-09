Michael Costello, el americano que conquista Madrid con una colección ochentera

Madrid, 14 sep (EFE).- Beyoncé, Lady Gaga o Jennifer Lopez son algunas de las clientas de Michael Costello, diseñador americano que ha debutado este sábado en la pasarela de Madrid con una colección sofisticada en la que el negro ha compartido protagonismo con la actriz Paula Echevarría que ha cerrado el desfile.

"Me encanta el negro, es mi color favorito, no me importa trabajarlo todas la temporada", ha dicho a EFE Michael Costello (1983, California) que ha propuesto piezas bohemias, con patrones amplios, así como piezas drapeadas con formas que recuerdan a los años 50 y 80.

"Estoy en un momento en el que solo quiero hacer vestidos negros, me gusta trabajarlos, me permite reinventarme", ha añadido Costello que, tras el fallecimiento de su hermano, ha canalizado sus emociones de tristeza e ira en una colección poderosa y sofisticada.

Sobre la pasarela se ha visto un trabajo con diferentes siluetas. "Cada tela me inspira una determinada línea, me gusta trabajar con los tejidos porque cada uno de ellos me cuenta una historia diferente", argumenta el diseñador que suele crear sobre maniquí.

"Intento mantener una conversación con la tela y ver qué forma y qué estructura me propone, sé que suena un poco loco, pero es mi manera de trabajar", añade Costello que está fascinado con el diseño español y destaca el trabajo de Cristóbal Balenciaga y Andrés Pozuelo, fundador de la firma Andrew Pocrid.

Este diseñador, que ha contado con joyas de Anton Heunis, propone prendas atemporales, "prefiero coser ajeno a las tendencias, ser fiel a mi estilo", asegura Costello que reconoce que uno de los momentos más emocionantes de su trabajo es cuando ve a una mujer anónima vestida con alguno de sus creaciones.

El desfile lo ha cerrado su amiga la actriz Paula Echevarría. "Descubrí a Paula en la serie 'Velvet' (2014-2016), desde el primer episodio me enamoré de su personaje, Ana Rivera, una mujer fuerte, de carácter ", recuerda el diseñador, que contactó con la actriz a través de Instagram proponiéndole que vistiera algunos de sus diseños.

La primera vez que visitó Madrid fue porque Echevarría le pidió que viniera para participar en una producción editorial. "Cuando llegué deseaba conocer la galería Velvet, pero Paula me dijo que no existían, que era un decorado", cuenta entre risas.

En su búsqueda por realzar la belleza femenina y jugar con los límites, los vestidos de este costurero se han visto en los mejores escaparates de moda como los Premios Oscar o los Grammy, además de lucirlos famosas de la talla de Kim Kardashian, Ariana Grande, Celine Dion Mariah Carey o la modelo Esther Cañadas.

Todo un orgullo para este creador que empezó en la moda siendo un niño. Con diez años pidió por Navidad un maniquí. "Mi papá me preguntaba que para qué, odiaba que cosiera pero mi madre siempre supo que quería ser diseñador y me enseñó a coser", cuenta el creador quien asegura que su madre era muy crítico con él.

Ahora, este americano ha debutado en la pasarela de Madrid con la intención de abrir mercado, "mi objetivo es tener un atelier en el que pueda hacer costura a medida".

Le encanta España. "Todo mi inspira, desde los edificios de la Gran Vía hasta la figura del Tío Pepe en la Puerta del Sol, sin olvidar la comida y el flamenco", ha concluido. EFE

cm-it/jdm

(foto)