Feijóo dice que Grecia es ahora un "modelo de estabilidad" política y económica y que eso "falta" en España con Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este viernes que Grecia es ahora un "modelo de estabilidad" política y económica y ha añadido que eso es algo que ahora "falta" en España con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras subrayar que el país heleno "ya no es la oveja negra de la Unión Europea", ha elogiado su agenda reformista, que ve "necesaria" en nuestro país. Así se ha pronunciado Feijóo en una comparecencia en Atenas tras su "fructífera" reunión con el primer ministro de Grecia y presidente de Nueva Democracia, Kyriákos Mitsotakis, con quien ha conversado sobre los tres "desafíos" que, a su juicio, afectan a Europa, el geoestratégico, el socioeconómico y el migratorio. También ha mantenido un encuentro con el ministro de Migraciones y Asilo, Nikos Panagiotopoulos. Feijóo ha arrancado su intervención poniendo en valor "el excelente trabajo que ha venido realizando el Gobierno griego en los últimos tiempos" tras el "extraordinario desempeño" de Misotakis al frente del Ejecutivo. Así, ha señalado que Grecia "no hace mucho tiempo era considerada como un problema para la Unión Europea y ahora es vista como un país que ha solucionado muchos de sus problemas". "A la vista está que Grecia ya no es la oveja negra de la Unión Europea", ha aseverado. Feijóo ha dicho compartir la agenda reformista del Gobierno griego que, a su juicio, es algo "necesario en España". "Después de un gran sacrificio sin duda del pueblo griego, hoy Grecia es un ejemplo de mejor desempeño y es evidente que hemos de poner en valor este hecho", ha abundado. Así, ha destacado que Grecia "ha reducido la deuda pública", ha "bajado los impuestos" y ha "ordenado sus cuentas públicas", al tiempo que ha puesto en marcha "una agenda social, sobre todo en materia de vivienda y políticas de apoyo a la familia". Tras asegurar que Mitsotakis le ha trasladado que "finalizarán en superávit presupuestario", Feijóo ha subrayado que Grecia "mantiene la ambición por seguir mejorando y seguir introduciendo reformas para garantizar el estado del bienestar griego y también la competitividad de la economía griega". "En definitiva, es un modelo de estabilidad, es un modelo de crecimiento y de ambición. Es justo reconocerlo. Estabilidad que es la que nos falta en nuestro país: estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad presupuestaria y estabilidad en crecimiento y en inversión", ha afirmado. Feijóo ha indicado que el partido de Mitsotakis coincide con el PP en que fue "el vencedor de las elecciones", tanto las elecciones nacionales como las europeas, y ha dicho que "ha llegado el momento que el Partido Popular Europeo consiga un mayor protagonismo" en las políticas europeas tras el resultado de las urnas. TRES DESAFÍOS: GEOESTRATÉGICO, SOCIOECONÓMICO Y MIGRATORIO En este punto, ha anunciado una gira por países europeos con el objetivo de defender ese "mayor protagonismo" del PPE en las políticas que se desarrollen para afrontar los tres grandes desafíos europeos: geoestratégico, socioeconómico y migratorio. El líder del PP ha indicado que Europa afronta el desafío geoestratégico mayor desde la II Guerra Mundial que enfrenta al orden mundial basado en reglas con el modelo chino-ruso. "Europa no debe dudar, siempre con la libertad, la seguridad y la democracia", ha manifestado. Además, ha señalado que Europa se encuentra ante el desafío económico de la competitividad, tal y como ha señalado el 'informe Draghi', y ha añadido que la economía europea no puede aceptar que el gap tecnológico y de productividad con EEUU y China. Feijóo ha pedido hacer de ésta la legislatura la de la competitividad para mantener el estado de bienestar europeo, recuperar el retraso tecnológico que sufre Europa y aspirar a desarrollar su propia soberanía en este ámbito.

