El PP pide al Gobierno Vasco que colabore en la implantación de una EBAU única en todo el Estado español

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento Vasco en la que pide al Gobierno autonómico que trabaje en la implantación de "una prueba única" de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en todo el territorio español, incluida Euskadi, en coordinación con el Gobierno de España y las demás comunidades autónomas. La propuesta, anunciada este viernes en Vitoria-Gasteiz por el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, y la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, se enmarca en la iniciativa presentada el pasado mes de julio por el Partido Popular para implantar una EBAU única en todo el Estado. De Andrés ha asegurado que la puesta en marcha de este sistema es "una cuestión de justicia", mientras que Muñoz ha emplazado al resto de partidos vascos a analizar esta propuesta "sin prejuicios" y de forma "desideologizada". En su proposición no de ley, los 'populares' vascos señalan que actualmente, la EBAU "presenta diferencias significativas en su estructura y contenidos entre las distintas comunidades autónomas, lo que genera desigualdades en el acceso a la Universidad". En el texto, se añade que "esta disparidad afecta negativamente a los estudiantes y a la equidad del sistema educativo, ya que existen 17 caminos distintos para acceder al mismo sistema universitario español, dependiendo del lugar de residencia del estudiante". A través de una EBAU única --según afirma el PP-- se pretende "eliminar las desigualdades territoriales y asegurar que todos los estudiantes compitan en igualdad de condiciones, independientemente de su lugar de residencia". "La implementación de una EBAU única no solo es una cuestión de justicia y equidad, sino también de eficiencia y coherencia en el sistema educativo", añade la iniciativa en su apartado justificativo. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES De esa forma, la iniciativa pide al Gobierno Vasco que "trabaje en la implantación de una EBAU única en todo el territorio español, en coordinación con el Gobierno de España y las demás comunidades autónomas, con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de todos los alumnos, con independencia del lugar en que realicen la prueba". A su vez, solicita que se implante esta prueba única "a la mayor brevedad, con un horizonte máximo del curso 2025/2026". Mientras esto sucede, los 'populares' piden que el Gobierno Vasco "trabaje en coordinación con el resto de las comunidades autónomas para el establecimiento, en el marco de sus competencias, de criterios homogéneos en la realización de la prueba de la EBAU". "PARTICULARIDADES" DE EUSKADI Por otra parte, se emplaza al Ejecutivo a "coordinarse estrechamente con el Ministerio de Educación y Formación Profesional y con las demás comunidades autónomas para desarrollar y aplicar una EBAU única que respete las particularidades del sistema educativo vasco, pero que al mismo tiempo asegure la comparabilidad y equidad a nivel nacional". También reclama que "asegure la equidad y la igualdad de oportunidades, implementando medidas para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades de preparación para la EBAU, independientemente de su lugar de residencia o centro educativo". En otro apartado de la propuesta se solicita al Gobierno Vasco que "facilite la movilidad académica y profesional", y que "promueva la movilidad académica y profesional de los estudiantes vascos mediante la homologación de la EBAU y la eliminación de barreras que puedan surgir debido a diferencias en los sistemas de evaluación". Asimismo, pide que se realice un seguimiento y evaluación "continuos" "para asegurar que la implementación de la EBAU única cumple con los objetivos de equidad, calidad y cohesión del sistema educativo".

