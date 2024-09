El exCEO de Globalia niega comisiones al conseguidor de la 'trama Koldo': Hubo pagos pero por servicios

El que fuera consejero delegado (CEO) de Globalia Javier Hidalgo ha señalado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' que desde la compañía Air Europa --filial de Globalia-- no se pagaron comisiones al presunto 'conseguidor' de la trama Víctor de Aldama a través de la empresa MTM 180 Capital SL sino que se le abonaron emolumentos --10.000 euros al mes-- por prestación de servicios relacionados con mediaciones. Así lo han explicado a Europa Press fuentes jurídicas que han estado presentes en la declaración. La comparecencia se ha alargado por más de una hora y en la misma ha respondido como testigo a las partes personadas, si bien ni el juez ni la Fiscalía han preguntado nada. Esa prestación de servicios de De Aldama, la ha concretado en dos asuntos: una mediación en una contratación con un hotel del Caribe, y otra intervención para tratar de recuperar la deuda de Venezuela con la aerolínea. Sobre el asunto de los vuelos contratados por Soluciones de Gestión --empresa vinculada a la trama-- con Air Europa, el exCEO ha mostrado, a juicio de las fuentes consultadas, lagunas evidentes porque no recordaba exactamente el número de aviones que movieron material sanitario. Ha explicado que, dado su cargo, esos asuntos lo llevaban subalternos, y ha señalado tanto a un director comercial --Richard Clarck-- como a uno segundo encargado de gestión --Imanol Pérez--, que son los que se habrían relacionado con De Aldama. Con todo, ha dejado claro que esos vuelos fletados por la compañía en plena pandemia para traer mascarillas se hicieron a coste cero por su carácter humanitario dado que no había interés mercantil, y que los siguientes se hicieron con un beneficio del 3 o 4 por ciento. Según estas fuentes consultadas, el juez ha sido estricto a la hora de delimitar las preguntas al objeto de la investigación, y ha evitado así que se preguntara por asuntos como la relación de Hidalgo con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Hidalgo sí que ha respondido que no conoció en ningún momento a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos que consta como uno de los principales investigados en la causa. LAS REUNIONES PREVIAS AL RESCATE A lo largo del interrogatorio se han puesto sobre la mesa también dos reuniones que se celebraron en la sede Globalia en junio y julio de 2020 en las que habría participado, según las fuentes consultadas, tanto él como De Aldama y Begoña Gómez --investigada en otra causa por un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios--. Pero Hidalgo ha sido tajante al aseverar que no recordaba ninguna de esas dos reuniones --que se habrían producido el 24 de junio y el 6 de julio, en un tiempo cercano al rescate de la compañía aérea por parte del Estado--. Cabe recordar que el juez investiga en esta causa, entre otros, a Koldo García y Víctor de Aldama por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia. La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

Compartir nota: Guardar Nuevo