Clavijo ve con "optimismo" el acuerdo migratorio con el PP y lamenta los "ataques" de PSOE y NC-BC: "No va contra nadie"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este jueves que ve con "optimismo" el desarrollo del acuerdo migratorio suscrito con el PP porque vincula a doce comunidades autónomas más Ceuta y Melilla y al mismo tiempo se ha confesado "extrañado" por los "ataques" de PSOE y NC-BC. "No va contra nadie", ha comentado a los periodistas en un acto informativo en La Palma en el que ha subrayado que lo que se ha hecho es poner sobre la mesa un documento para buscar "el diálogo y el entendimiento". Ha dicho que el pacto alcanzado con los populares incluye la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería para hacer obligatoria la derivación de los menores migrantes cuando se sobrepase la capacidad e incluso, el PP se compromete a convalidar el decreto-ley si se fija el número mínimo de recursos y plazas y una ficha financiera que garantice que las comunidades autónomas van a tener fondos por parte del Estado hasta que cumplan los 18 años. Esta modificación del artículo es para "dar resolución a un asunto muy concreto", ha indicado, y después queda el resto del pacto que es "mucho mayor" y ha referencia a aspectos estructurales de la inmigración en España. "Si realmente hubiese sido un documento político de ataque, pues hubiese contenido otro tipo de afirmaciones o se hubiese metido en un Congreso de los Diputados o en el Senado, y no ha sido esa la voluntad. La voluntad es llegar a un principio de acuerdo", ha comentado. Clavijo confía en que el hecho de que 12 comunidades autónomas apoyen el documento garantiza su ejecución si se logra sentar en una mesa de negociación a las otras cinco que gobierna o cogobierna el PSOE. Cuestionado por el primer acuerdo alcanzado con el PSOE para reformar la ley de extranjería ha dicho que el problema es que "no fue acordado ni con el PP ni con Junts" y "no se produjo esa sentada" que demandan desde Canarias. Ahora, con el apoyo del PP, ha sostenido que se alcanzan "308 votos" en el Congreso y por tanto una "amplia mayoría" para convalidar un decreto ley y al mismo, se sientan las bases de un gran pacto migratorio en España dado que la situación "previsiblemente en los próximos meses y años va a ir a más". Con todo ha insistido en que para Canarias es urgente "modificar ya" la ley de extranjería porque "siguen viniendo menores" y sigue habiendo "dificultades" para garantizar la acogida y el cumplimiento de sus derechos por la "saturación" de la red.

