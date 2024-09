Aperribay destaca que "empieza una nueva etapa" en la Real Sociedad

San Sebastián, 12 sep (EFE).- El presidente de la Real Sociedad, Jokin Aperribay, destacó este jueves que el club txuri urdin "empieza una nueva etapa", después de haber decidido "invertir en juventud y futuro en los fichajes".

Aperribay ha hecho estas declaraciones después de presentar en Anoeta a los dos últimos fichajes de la Real Sociedad, Nayef Aguerd y a Orri Óskarsson.

El verano en las oficinas del Reale Arena ha sido uno de los más movidos que se recuerda. De hecho, muchos movimientos vinieron condicionados por salidas como la de Mikel Merino, quien en caso de no salir, hubiese provocado que no se hiciesen "más incorporaciones"

Un mercado de fichajes vertiginoso con el cierre de estas dos incorporaciones en las horas finales, aunque Aperribay ha explicado qu sobre las 20.30 horas ya sabían que los jugadores vendrían y para las 22.00 horas ya tenían "el papeleo para inscribirlos en LaLiga".

Otro de los nombres propios del mercado fue Martín Zubimendi, quien pudo salir al Liverpool. Aperribay, de manera tajante, desveló que "no ha habido ninguna conversación para renovar su contrato".

"Él entendió que era el momento para quedarse en la Real, y no puso ninguna condición para ello", dijo el mandatario realista.

También ha habido lugar para la polémica en este periodo estival, en concreto, con Robert Navarro, quien ha supuesto un quebradero de cabeza para la directiva realista.

Aperribay destacó que "se quería lograr la mayor estabilidad del grupo posible, y cuantos menos ruidos hubiese dentro, mejor", motivo por el que se facilitó su salida al Mallorca.

Por último, en ese nuevo libro que quiere escribir el presidente, miró al futuro con ilusión y optimismo para lanzar un mensaje a sus futbolistas, a los que pidió que "se atrevan a todo, que no tengan miedo a nada".

En el turno de los dos nuevos fichajes, el primero en intervenir fue el marroquí Nayef Aguerd, quien se mostró "muy contento de estar en la Real y dispuesto a darlo todo" en el año de cesión que, en principio, estará en San Sebastián.

El defensa se mostró seguro de su decisión, y dejó claro que "quería venir a la Real, ya que es un club que ayuda a crecer a los futbolistas", justo lo que busca en el momento profesional en el que se encuentra.

"No quiero pensar en el futuro ni en el pasado, solo en el presente, y eso es la Real Sociedad", valoró un Aguerd que desea que llegue el sábado para jugar ante el Real Madrid y demostrar de lo que es capaz.

El marroquí respondió a las preguntas en un buen castellano, idioma que conoce porque le gusta y porque quería jugar en la Liga.

Seguido fue el turno del islandés Orri Óskarsson, quien al igual que Aguerd, recalcó estar "muy contento de llegar a la Real", ya que "es una "oportunidad maravillosa" en su carrera.

El ariete valoró que no tuvo "ninguna duda de que tenía que venir cuando se diese la oportunidad". De hecho, fue bastante claro al decir que "no hubiese venido a la Real si no estuviera preparado".

Algo que le hizo decantarse por el conjunto donostiarra fue "ver cómo actúa el club con los jugadores jóvenes, su cultura de trabajo. Alexander Isak es una gran inspiración, por cómo llegó y lo que creció".

Óskarsson se mostró ambicioso en la sala de prensa del Reale Arena: "Quiero llegar y meter goles desde el primer día. Lo voy a intentar con todas mis fuerzas. Encima, los compañeros me han cuidado bien desde el primer día, por lo que la adaptación no ha sido tan dura". EFE

