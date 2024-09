Sánchez reclama tener "margen de mediación" con Venezuela ante la petición del Congreso de reconocer a Edmundo González

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que su Gobierno trabaja por una posición común en la Unión Europea respecto a la situación en Venezuela que permita tener "margen de mediación" con este país y reprocha las "incogruencias" del PP, tras impulsar el reconocimiento de Edmundo González como presidente del país sudamericano. En una comparecencia ante los medios en China, donde se encuentra de viaje oficial, Sánchez ha sido cuestionado sobre si atenderá la petición del Congreso de los Diputados, que por mayoría reclamará al Gobierno que reconozca a González --que se encuentra asilado en España-- como presidente de Venezuela. La petición, impulsada por el Partido Popular, logrará salir adelante este miércoles en la Cámara Baja gracias al apoyo del PNV, que habitualmente vota en la misma línea que el Gobierno aunque en esta ocasión se ha alineado con los de Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, Sánchez sostiene que permitir la llegada de González a España fue "un gesto de humanidad y un compromiso civil" de la sociedad española y de su Gobierno con personas que están "sufriendo persecución y represión". Por otro lado, "en el lado político", insiste en que el Ejecutivo lo que está haciendo desde la celebración de las elecciones ha sido pedir la publicación de las actas, no reconocer la victoria de Nicolás Maduro y trabajar por la unidad en la UE "para que esa unidad nos permita tener margen de mediación de aquí a finales de año, para que podamos encontrar una salida que vehicule la voluntad democrática expresada en las urnas por el pueblo venezolano", ha señalado. El jefe del Ejecutivo considera que esta posición es "de puro sentido común" y reprocha a la oposición que se oponga de manera sistemática a las iniciativas del Gobierno. "Cuando escucho a la oposición, pues es lo de siempre, es decir que no a todo lo que haga el gobierno, como sea, donde sea y pese a quien sea. Si asilamos, porque asilamos. Si no asilamos, porque no asilamos. En fin, yo creo que quedan desnudos en su incongruencia", ha rematado. Finalmente, al ser preguntado al respecto, ha indicado que no ha tratado la situación en Venezuela ni el asilo en España de González con el presidente chino, Xi Jimping.

