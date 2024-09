Moisés Nieto, a por el más difícil todavía: crear prendas que sientan bien a todo el mundo

Madrid, 11 sep (EFE).- El diseñador Moisés Nieto, que ha vestido a la reina Letizia y la princesa Leonor, ha presentado este miércoles su colección primavera-verano 25 en la que da una vuelta de tuerca a sus diseños y hace el más difícil todavía creando prendas que sientan bien a todo tipo de siluetas.

Inspirándose en la estética introspectiva y poética del pintor italiano Giorgio Morandi, Moisés Nieto (Úbeda, Jaén, 1984) propone prendas en las que sobresalen las líneas simples y refinadas, pero que en ocasiones se tornan caprichosas.

"Es una colección nueva, pero de nuevo tiene poco porque son revisiones de mis mejores prendas, de las que más gustan y funcionan", ha explicado a EFE este jienense con motivo de su presentación en el Espacio Carolina, dentro de la semana de Madrid es Moda.

Ha trabajado las prendas usando la misma paleta de color que utilizaba Morandi. "He recurrido a esos colores pasteles grisáceos que mezclaba con rosas y verdes muy lavado", ha contado el creador.

Las prendas apenas se ajustan al cuerpo. Moisés Nieto, Premio Nacional de Moda 2016, ha continuado trabajando en esa silueta amplia con la que sus clientas se identifican y se sienten más cómodas.

En esta ocasión, el jienense da una vuelta de tuerca a sus diseños y hace el más difícil todavía creando una prenda que sienta bien a todo tipo de siluetas, que sea actual y confeccionada con tejidos sostenibles.

Explica que cada día se empeña en que sus diseños sean más prácticos y que el cien por cien de su colección se confecciona: "Hago ropa para gente real que quiere vestir en su día a día.

No hago prendas imagen, el fin es la venta", ha precisado.Y con esa filosofía propone piezas versátiles y duraderas, confeccionadas con tejidos cómodos, que no se arruguen y sobre todo que no dañen el medioambiente: "Con siete u ocho prendas se puede funcionar muy bien, siempre y cuando se combinen bien y se apueste por accesorios bonitos".

Moisés Nieto no comulga con el sistema de los calendarios que el sector de la moda dicta cada seis meses; prefiere ir por libre y presentar su trabajo cuando y como quiera.

Considera que la salud de la moda española está bien, aunque necesita una figura que marque una estrategia para aunar todo el diseño español. "Hay muchas pasarelas, muchas plataformas y todas se mezclan. Creo que no se entiende muchas veces dónde desfilamos o dónde estamos", ha contado Nieto que pone de ejemplo la gestión de la pasarela de Copenhague. EFE

