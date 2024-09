Feijóo niega "grietas" dentro del PP en financiación tras las palabras de Mazón: "Si hay algo agrietado es el Gobierno"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que no hay "grietas" dentro del Partido Popular y sus CCAA en materia de financiación autonómica porque es "un partido de Estado" y ha resaltado que "si hay algo agrietado en España es el Gobierno" que dirige Pedro Sánchez y el bloque de investidura en el que se apoya. Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las declaraciones que realizó este martes el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, quien afirmó que pedirá medidas "excepcionales" al Gobierno de Sánchez, si bien indicó que una negociación bilateral no es "viable" ni le "conviene" a la región. Al ser preguntado si cree que Mazón está abriendo grietas en la posición común del PP al mostrarse abierto a hablar de financiación con Sánchez y no renunciar a la quita de deuda, Feijóo ha señalado que "las grietas" se pueden ver en el Grupo Socialista y en sus socios durante las votaciones del Congreso de los Diputados. "Yo creo que las únicas grietas que hay aquí, como podemos comprobar, es en la Cámara, en los socios que apoyan al Gobierno y dentro del propio Gobierno. Nunca he visto un Gobierno más agrietado que éste", ha manifestado, aludiendo a la votación que se celebrará este mismo miércoles sobre el reconocimiento de Edmundo González como presidente de Venezuela y que cosechará el apoyo de PNV y CC, dos socios del PSOE. "DEL PP NO ME PREOCUPARÍA, ES UN PARTIDO DE ESTADO" Dicho esto, el jefe de la oposición ha asegurado que él no se "preocuparía" del PP porque "es un partido de Estado". "Y no tiene grietas. Lo que tiene son responsabilidades territoriales", ha exclamado. En este punto, el presidente del PP ha reiterado que "si hay algo agrietado hoy en España es el Gobierno, los grupos que apoyan al gobierno y su minoría parlamentaria". Este martes, desde Canarias, Feijóo ya destacó que los presidentes autonómicos del PP acudirán a las reuniones en el Palacio de la Moncloa con el jefe del Ejecutivo para hablar de los asuntos que afectan a sus comunidades, pero defenderán hablar de la financiación autonómica en un foro multilateral, tal y como acordaron el pasado viernes en una declaración que suscribieron en Madrid. Así, Feijóo se remitió al documento que firmaron el viernes en Madrid los presidentes del PP, rechazando expresamente una negociación bilateral en materia de financiación. "Yo no tengo nada más que añadir, simplemente remitirme a lo que hemos firmado", abundó. En el documento suscrito entre Feijóo y sus presidentes se recoge textualmente lo siguiente: "Condenar totalmente la artimaña de la bilateralidad con los separatistas con la que el Gobierno de España pretende camuflar su determinación de construir un país con ciudadanos de primera y de segunda, y comprometernos por nuestra parte a no romper la multilateralidad en ningún supuesto".

