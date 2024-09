Bolaños defiende que "progresistas capacitados" dirijan las instituciones y el PP ve "colonización" como con Franco

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha respaldado este martes que "progresistas capacitados" estén al frente de instituciones como el Banco de España, ahora en manos del exministro José Luis Escrivá, mientras que el PP ha criticado que el Gobierno lleve a cabo una "colonización" de los organismos públicos como en la dictadura franquista. Bolaños ha sostenido, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, que en el PP "llevan fatal" que "haya personas progresistas, capacitadas, idóneas, en los puestos de responsabilidad en este momento en España". "Cuando hay personas de prestigio progresistas en las instituciones a ustedes les parece que es colonizarlas, pero sin embargo, cuando son ustedes los que gobiernan y ponen personas de derechas, les parecen independientes, impecables", ha contrapuesto el ministro. Lo ha hecho a la pregunta del diputado del PP Jaime de Olano, que ha cuestionado a Bolaños si el Gobierno de Pedro Sánchez respeta la independencia de las instituciones, después del nombramiento de Escrivá como gobernador del Banco de España y de una subgobernadora "ex alto cargo de Zapatero", "algo que sólo había hecho Franco". "Alcanzaron ustedes la colonización de 50 instituciones: los organismos de control, los de supervisión, los de defensa de la legalidad, los de defensa de la comunicación", ha afirmado Olano, que cree que el Gobierno tiene "la misión de socavar los contrapesos del Estado de Derecho a las tentaciones autocráticas de Sánchez". El diputado del PP ha preguntado a Bolaños si no conocen a nadie independiente que "quiera acercarse a Sánchez" y ha censurado que el presidente del Gobierno, "en un inusual ataque de sinceridad", dijera que su intención es "gobernar sin el Parlamento los próximos tres años, de nuevo como Franco", que "ha pasado de comodín a ser el modelo a seguir para Sánchez". Además, ha reclamado al Gobierno que convoque elecciones y ha criticado que es un Ejecutivo "agotado antes de nacer" porque en el primer año de legislatura solo ha aprobado una ley de relevancia, la de amnistía al 'procés', que ha calificado de "transacción corrupta". "MOMENTO DULCE" Bolaños, en respuesta, ha denunciado que se compare al PSOE con el franquismo "con la historia que tiene el Partido Socialista a sus espaldas durante la dictadura", y ha reivindicado que la democracia española es "plena". El ministro de Justicia ha instado a los 'populares' a no faltar el respeto al presidente del Gobierno, a no llamarle autócrata o dictador. Al mismo tiempo, ha subrayado que el país vive un "momento dulce" tanto en lo económico, lo social y también lo institucional, ya que los tres poderes del Estado funcionan con normalidad, tras el pacto entre PSOE y PP con el que se ha renovado el Consejo General del Poder Judicial. "Y ustedes, en lugar de alegrarse por España, insisten en seguir haciendo apocalipsis. De verdad, vuelvan a un centro razonable y dejen de hacer el ridículo", ha concluido.

