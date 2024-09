Errejón pide a Sánchez hacerse cargo de la compleja aritmética parlamentaria: "No es sencilla pero es lo que se votó"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha subrayado que el Ejecutivo y el presidente, Pedro Sánchez, debe hacerse cargo de la complejidad de la aritmética parlamentaria, que no es "sencilla" pero fue lo que votaron los españoles tras las elecciones generales del 23J. Así lo ha trasladado en rueda de prensa en la Cámara Baja, cuestionado por las palabras del Jefe del Ejecutivo el pasado sábado durante el Comité Federal del PSOE, donde dijo que iba el Gobierno iba a seguir avanzando con o sin el concurso del poder legislativo. Estas manifestaciones han generado que formaciones aliados de Sumar hayan reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que corrija sus declaraciones, que consideran "desafortunadas" y un "error". De hecho, Compromís se ha mostrado muy duro al preguntarse si esas palabras son una muestra de "prepotencia" o "cutrerío". Por su parte, Errejón se ha mostrado más conciliador e interpreta que el presidente, con sus declaraciones, quería evidenciar que "no tiene una aritmética sencilla" en la Cámara. "Pero una vez que se constata que el Parlamento no tiene una aritmética sencilla, la segunda constatación es que es la aritmética que han querido los españoles. El presidente tiene toda la razón, este Parlamento no tiene una aritmética sencilla y sin embargo es el Parlamento que han votado los españoles, así que toca hacerse cargo", ha apostillado el dirigente de Sumar. Asimismo, ha manifestado que es una realidad evidente que para gobernar "necesitas" al Congreso y que el Gobierno sigue trayendo iniciativas al Pleno, como es pertinente. Por tanto, ha instado a juzgar la relación entre el Gobierno y el Parlamento por los "hechos" más que por las palabras, al defender que ésta es "más que fluida" dado que lo contrario sería una "rareza". Asimismo, Errejón ha manifestado que mantienen contactos frecuentes con los grupos y, en línea con la apelación que hizo ayer Sumar para reforzar lazos y no bloquear la investidura, precibe condiciones para "sacar adelante" los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, se ha mostrado convencido de que más allá de los intereses particulares de cada uno, "nadie tiene la respuesta a cuál es la alternativa mejor" al actual Ejecutivo progresista. Así, ha destacado que el Ejecutivo va a presentar su proyecto de nuevas cuentas públicas y confía en que el techo de gasto que volverá a traerse a la cámara sea aprobado. Fuentes de Sumar insisten en que, con la composición del Congreso, es imposible que la derecha tenga alternativa para gobernar e creen que Junts no va dejar pasar la oportunidad de seguir siendo clave en la legislatura, sobre todo tras pasar a la oposición en Cataluña.

Compartir nota: Guardar Nuevo