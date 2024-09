Cristian Herrera se siente preparado para “el reto” que le espera en el Dépor

A Coruña, 10 sep (EFE).- El delantero canario Cristian Herrera, presentado este martes como nuevo futbolista del RC Deportivo, se ve preparado para asumir “el reto” que le espera en el conjunto blanquiazul, con el que se comprometió una vez cerrado el mercado de fichajes al encontrarse sin equipo.

“Se habían producido conversaciones con el Deportivo antes, pero no se había llegado aún al acuerdo. Sé que vengo a un club muy exigente, pero yo también soy la persona más exigente conmigo mismo. Estoy preparado para asumir el reto y ayudar lo máximo posible”, afirmó.

El exfutbolista de la UD Las Palmas, que tuvo sus primeros minutos con la camiseta deportivista frente al Granada en Los Cármenes, dijo llegar bien físicamente.

“Soy un poco adicto a estar bien físicamente. El verano fue largo para mí porque era agente libre, pero me preparé todos los días porque sabía que tenía que estar listo. Me cuido bastante, voy al gimnasio todos los días, con la comida llevo una cierta dieta que me permite rendir y estar a tope siempre”, explicó.

Se definió como un futbolista “polivalente” y “vertical”, que puede actuar en “cualquier” posición de ataque y cuya principal virtud es “la llegada” al área rival: “Siempre quiero aportar goles, sea asistiendo o marcando”.

En este sentido, el delantero canario, de 33 años, espera aportar “experiencia” y “verticalidad” al ataque del Deportivo, donde se ha encontrado “una gran familia” en el vestuario.

Por último, Cristian Herrera avisó de que el Dépor no puede ir este viernes “a especular” al Estadio Nuevo Arcángel de Córdoba porque se encontrarán con un rival “muy ilusionado” pese a ser un recién ascendido a LaLiga Hypermotion. EFE

