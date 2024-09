Compromís reclama el fin de la infrafinanciación y acusa a Mazón de "arrodillarse" ante Feijóo en la quita de deuda

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha proclamado que la formación peleará para acabar con la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana y ha acusado al presidente autonómico, Carlos Mazón, de "bajarse los pantalones" y "arrodillarse" ante el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y renunciar a la quita de la deuda histórica de la región. En rueda de prensa, la también portavoz del Sumar en el Congreso ha criticado que Mazón se ha "bajado los pantalones" y aparca las reivindicaciones de la Comunidad Valenciana tras la cumbre de barones del PP de la semana pasada. "Han bastado solo 96 horas, cuatro días, para que el presidente de todos los valencianos renuncie a la mayor reivindicación de su pueblo, acabar con esa deuda histórica injusta y esa infrafinanciación estatal", ha apostillado para reprender que Mazón se ha "arrodillado" ante sus jefes, Feijóo y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Micó ha cuantificado la deuda histórica valenciana en 45.000 millones de euros, lo que supone casi todo el coste del sistema educativo autonómico. Bajo su criterio y ante la propuesta del PSOE de que en una mejora de la financiación pueda también articularse una quita de deuda para los comunidades, Micó ha reprendido al presidente popular quiera "regalar" la compensación de esa deuda como si fuera "calderilla" por el "extraño comportamiento" del PP en este debate. "Desde Compromís no renunciamos a ella y nos aseguraremos que en esta reforma del sistema de financiación se resuelva la infrafinanciación valenciana", ha apostillado. MEJORA DE LA FINANCIACIÓN PARA CATALUÑA Y TODAS LAS CCAA Sobre la financiación autonómica también se ha pronunciado la dirigente de los 'comunes' y portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, para remarcar que la financiación singular a Cataluña es necesaria, pese a que existe una "distorsión" en el debate sobre el acuerdo suscrito entre el PSC y ERC. "Cataluña es una comunidad autónoma con un volumen poblacional alto y con unas necesidades específicas propias. Negar eso creo que es negar la realidad", ha apostillado para matizar, no obstante, que ese pacto también busca actualizar un sistema de financiación caduco desde hace diez años y que es negativo para muchas autonomías, no solo para Cataluña. Por tanto, ha defendido que trabajar por una financiación justa para Cataluña no es excluyente para lograr un modelo que beneficie a todas las comunidades y permita, también, avanzar hacia un Estado "federal".

Compartir nota: Guardar Nuevo