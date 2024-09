Bustinduy: "Para España y para el mundo entero hemos ganado 41 medallas"

Madrid, 10 sep (EFE).- Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dijo este martes que los deportistas paralímpicos han dado "una imagen extraordinaria del país" en los Juegos de París y subrayó que tanto "para España como para el mundo entero" se han ganado 41 medallas, en alusión a la descalificación de Elena Congost en el maratón.

El equipo español consiguió en los Juegos Paralímpicos de París 2024 40 medallas (7 de oro, 11 de plata y 22 de bronce), cuatro más que en Tokio 2020, aunque pudieron ser 41 si no se hubiera descalificado a Elena Congost en la prueba de maratón.

La atleta catalana soltó un segundo la cuerda como acto reflejo para que no se cayera su guía, Mia Carol Bruguera, lo que provocó su descalificación.

El Comité Paralímpico Español, al no estar de acuerdo con la decisión, tratará de apelar al acto reflejo de una persona, exponiendo que la pareja española llegó a meta aventajando en casi cuatro minutos (3h04:23) a la japonesa Misato Michisita y que la incidencia de soltar un segundo la cuerda no influyó en el resultado.

"Hemos dado una imagen extraordinaria en París. Hemos dado la imagen de un país diverso, orgulloso de lo que es y capaz. Para mi, para España y para el mundo entero son 41 medallas", dijo el ministro, durante un acto de agradecimiento al equipo paralímpico celebrado en el Consejo Superior de Deportes.

"Tan importante son las medallas y el éxito deportivo como lo que ha dejado de verse, que es la discriminación o las desigualdades estructurales que sufren millones de compatriotas. Cuando se construyen espacios de igualdad e inclusión brilla el talento y la capacidad. Vuestra responsabilidad no es ser ejemplar, ni inspirar e ilustrar, creo que es la sociedad y los poderes públicos los que se tienen que esforzar en hacer de verdad la igualdad", comentó el ministro.

En el recibimiento oficial a los deportistas paralímpicos también estuvo Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

"Nunca había estado o había tenido la oportunidad de ir a unos Juegos y no era consciente que una persona pudiera vivir el deporte con tanta intensidad de nervios, pasión, tristeza, rabia o alegría. Son vivencias que me las llevo toda la vida", confesó.

"Gracias por las cuarenta medallas y gracias por todo el esfuerzo llevado a lo largo de todo el año. Algunos habéis conseguido una medalla que hemos celebrado con profunda emoción. Enhorabuena porque durante quince días habéis representado los mejores valores como país con trabajo, constancia, perseverancia, inclusión e igualdad. Sois los mejores embajadores de nuestro país", dijo.

"Ha sido un lujo disfrutar, aprender y vivir estos Juegos. No me cabe duda que con la calidad, fortaleza y entusiasmo traeremos de Los Ángeles una cifra igual o mayor. Habéis ganado dos veces en trabajo, ilusión, esfuerzo y en reconocimiento del pueblo y el país que representáis", comentó.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes, quiso resumir la participación de los deportistas españoles en los Juegos Paralímpicos en tres palabras: "gratitud, orgullo y confianza".

"Siento gratitud y quiero dar las gracias por la unión que surge y que está detrás de los éxitos de este equipo. Orgullo por las medallas, que ojalá en vez de 40 sean 41. Son medallas maravillosas y ganadas con un ejemplo humano. La última palabra es confianza. El próximo desafío a medio plazo son Los Ángeles y vamos a trabajar de la mano, juntos. Vamos a ver si pensamos en las cincuenta medallas y para ello contáis con esta casa", confesó.

Miguel Carballeda, presidente del Comité Paralímpico Español, destacó que "el deporte ayuda a concienciar a una sociedad de las diferentes capacidades para que sea mejor".

"En los veinte años que he estado al frente del Comité he tratado de que no solo fuera deporte sino que cada actuación pudiera llevar en sí mismo un poco de concienciación al conjunto de la sociedad. Admiro a todos los deportistas y agradezco a esta casa (CSD) por poder ver en estos Juegos Paralímpicos a cuatro ministros y un presidente del Gobierno. También a una reina que es muy intensa. Tengo el brazo molido de los codazos que me daba animando a nuestro equipo", bromeó.

"Una sociedad que se precie debe cuidar a los eslabones más débiles de la cadena. Por eso es importante que los gobiernos cuiden a todas las personas pero especialmente a los colectivos más desfavorecidos. Son importantes las medallas pero también . Somos personas, muy capaces y la sociedad no puede prescindir del talento de cuatro millones y medio de personas que tenemos mucho que aportar", comentó.

Carballeda, que no se presentará a la reelección como presidente en la próxima Asamblea General del Comité Paralímpico Español, volvió a reiterar su apoyo a Alberto Durán, actual vicepresidente, y pidió a Alberto Jofre, director del CPE, que no se jubile y siga "un año más".

Entre los deportistas ejercieron como portavoces la triatleta Susana Rodríguez, que ganó el oro junto a su guía Sara Pérez, y el tenista en silla Martín de la Puente, ganador del bronce con Daniel Caverzaschi.

"Este ciclo ha sido de mucho esfuerzo, trabajo y lesiones pero también ha sido de un cambio a mejor. Ha sido el de la llegada del Team España, que ha cambiado nuestro día a día para mejor, el de la Ley del Deporte, que aunque parece que no nos toca, para el deporte con discapacidad ha supuesto un antes y un después, y ha sido el de la equiparación de los premios", dijo Susana, durante su intervención.

Para Martín de la Puente "lo más importante" es que toda la delegación española se dejó "todo en sus respectivos deportes", felicitó a los medallistas y se acordó de los que no pudieron subir al podio porque, como le ocurrió a él en Río 2016 y Tokio 2020, te quedas "con una espinita clavada". EFE

