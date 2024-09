Andueza (PSE) defiende el cupo para Cataluña y recomienda "no comprar el marco a la derecha"

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, se ha mostrado de acuerdo con el acuerdo entre PSC y ERC porque "ha posibilitado que Cataluña abra un nuevo tiempo" y ha destacado que en el PSOE "se permite discrepar", pero ha dicho que "lo recomendable no es comprar el marco a la derecha". En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza se ha referido al acuerdo para la financiación de Cataluña pactado entre PSC y ERC para señalar que Euskadi tiene "una financiación singular que, a la vez, está basada en el principio de solidaridad y que también tiene muchos riesgos que parecen desconocer algunos representantes políticos de otros partidos que muchas veces intentan echar por tierra o descalificar nuestro concierto y nuestro Cupo". El líder de los socialistas vascos se ha mostrado de acuerdo con el pacto entre PSC y ERC "en cuanto a que ha posibilitado que Cataluña abra un nuevo tiempo" y ha recordado que "el debate territorial y sobre la financiación autonómica lo puso encima de la mesa el propio presidente del gobierno en su debate de investidura". "Y a mi no me duelen prendas en abrir ese debate y poder hablar y debatir sobre esa cuestión", ha asegurado, para considerar que "se deben de revisar ambas" porque "ha pasado mucho tiempo desde la última vez que se llegó a un pacto sobre el modelo territorial, que es el que establece nuestra Constitución". En cualquier caso, ha insistido en que "lo importante" es que Cataluña "ha abierto un nuevo tiempo" y que, "afortunadamente, tiene un gobierno liderado por Salvador Illa y por el Partido Socialista de Cataluña que, a buen seguro, devolverá a la normalidad política y social a una comunidad autónoma que tiene grandes retos por delante". En cuanto a las discrepancias mostradas por los presidentes socialistas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, ha dicho que él siempre ha tenido "plena confianza en los acuerdos que haya podido firmar la dirección del PSOE y, muy especialmente, la dirección del PSOE de Cataluña, en este caso con Esquerra", se ha mostrado convencido de que lo pactado con ERC "atiende al nuevo tiempo y, sobre todo, a un principio de racionalidad que, desde luego, no va a poner en riesgo absolutamente nada". En esa línea, ha destacado que en el PSOE, "afortunadamente, siempre ha habido voces discrepantes", mientras que, "en otros partidos, en cuanto discrepas un poco o incluso en cuanto levantas un caso de corrupción te cortan la cabeza como le pasó a Casado en el Partido Popular". En el PSOE, ha insistido, "se permite discrepar, como no puede ser de otra manera en un partido democrático". Además, ha dicho tener "mucho respeto" hacia García Page y Lambán, aunque cree que "lo más recomendable en estos casos no suele ser comprar el marco a la derecha". En cuanto al recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía presentado por García Page, sumándose a los interpuestos por el PP, el líder del PSE-EE ha insistido en que "lo más recomendable no es comprarle el marco de debate a la derecha española y mucho menos a esta derecha", al tiempo que ha defendido que "la efectividad de la Ley de Amnistía ya se ha demostrado sobradamente en tanto en cuanto hay un gobierno en Cataluña liderado por el PSC, la normalidad ha vuelto y estamos recuperando los parámetros políticos, sociales y económicos en Cataluña previos al 1 de octubre del 2017, que creo que era el principal objetivo que tenía esa Ley de Amnistía, por lo que objetivo cumplido". Por ello, ha dicho que "ir ahora a interponer un recurso ante el Constitucional no va a contribuir a nada porque, precisamente, el principal objetivo que tenía la Ley de Amnistía ya está conseguido, que sea el cambio en Cataluña". Preguntado por las intención del presidente de Castilla-La Mancha al presentar este recurso, Andueza ha dicho que, al margen de sus discrepancias políticas con García Page que pueden ser "notorias o visibles en casos como este", es un presidente al que le debe todo su respeto, "en tanto en cuanto que es un presidente que tiene mayoría absoluta en su comunidad autónoma". "Hay cosas que evidentemente no comparto y, desde luego, yo no estoy en la cabeza de Emiliano García Page para responder por él ni para saber qué se le puede pasar por la cabeza", ha manifestado, para mantener que "la discrepancia siempre es legítima", pero considera que, en este caso, "no contribuye desde luego a conseguir el objetivo de desterrar a esa derecha que está echada a los brazos de la extrema derecha en tantos sitios". VENEZUELA Sobre las críticas del PP a la concesión de asilo político al candidato de la oposición en Venezuela, Edmundo González, el secretario general del PSE-EE cree que "lo mejor que le puede pasar al PSOE es que Alberto Núñez Feijóo siga al frente del Partido Popular, porque cada vez que abre la boca sube el pan, mete la pata y refuerza nuestras posiciones". "El PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el gobierno conjunto, éramos bolivarianos, chavistas y ahora maduristas, éramos los principales aliados de Maduro y resulta que, casualidad, el principal opositor pide asilo político en España y, tras una negociación diplomática en la que España no solo se presta, sino le acoge, es él el que decide pedir asilo a España", ha apuntado, para afirmar que el PP, "cada vez que toman un camino, les viene un sopapo encima". En ese sentido, ha dicho, en relación a la comparencia de Feijóo con motivo de la reunión con los presidentes autonómicos del PP, que "el último ridículo" ha sido "intentar emular ese escenario que se parecía a la Moncloa, para volver a decir que no es presidente de España porque no quiere". "Ojalá que nos dure muchos años Alberto Núñez Feijóo como presidente del Partido Popular, porque eso querrá decir que el PSOE, afortunadamente, seguirá gobernando este país", ha reiterado.

