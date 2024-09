Enric Mas:"He sacado mi mejor versión, pero sin el resultado esperado"

Madrid, 8 sep (EFE).- El español Enric Mas (Movistar), admitió que había recuperado las mejores sensaciones de los últimos años, pero a pesar de haber disfrutado de nuevo con el sufrimiento no pudo lograr mejorar el segundo puesto que ha logrado hasta en 3 ocasiones.

" Llevaba un año sin las sensaciones que tuve ya antes en el Tour. En la Vuelta he tenido de nuevo nuevas sensaciones y he disfrutado otra vez del sufrimiento, pero de manera diferente, esta vez luchando por el podio", dijo el ciclista balear.

Según aseguró el propio líder del Movistar, "por sensaciones he sido el mejor Enric Mas de siempre, aunque no haya tenido el resultado esperado".

Unas sensaciones físicas que no lograron que se transmitieran en la clasificación general, pues Mas esperaba incluso alcanzar el jersey rojo.

"No estoy satisfecho, pero la realidad es la realidad, me voy solo con el tercer puesto del podio. El equipo se ha sacrificado en escapadas para luchar por las etapas, y luego por mi. Doy las gracias a todos. Con un triunfo de etapa hubiese sido un resultado mejor, hubiera salido con mejor sensación", dijo.

Mas admitió que su nueva versión de corredor ofensivo será a partir de ahora su estilo de correr, pero siempre dependiendo del estado físico.

"Siempre se me ha reclamado ser más ofensivo, pero yo he disfrutado de cómo he corrido. Soy el primero que quiere atacar, algunos días lo intenté y tuve buenas sensaciones. Aunque el resultado no es el esperado he sacado provecho de esos momentos", declaró.

Enric Mas tiene en el horizonte inmediato el Mundial de Zurich y las clásicas italianas de fin de temporada, donde espera aparecer aún "mejor preparado que en la Vuelta". EFE

soc/jl