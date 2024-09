Page persiste en la crítica y espera que el próximo congreso del PSOE hable de "políticas e ideas"

El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha intervenido este sábado ante el comité federal del PSOE, donde ha mostrado su preocupación por el acuerdo alcanzado entre el PSC y ERC para una financiación singular en Cataluña. Fuentes del entorno del presidente castellanomanchego han asegurado a Europa Press que García-Page ha criticado el acuerdo y la interpretación que dio ERC, dejando claro que la riqueza de España no es riqueza nacional, sino que "hay 17 riquezas". El líder de los socialistas de Castilla-La Mancha ha querido dejar claro en el cónclave del PSOE que los territorios no pagan impuestos, sino que lo pagan los ciudadanos y las empresas. "Una cosa es singularidad y otra cosa es un régimen específico", ha apostillado. También ha querido manifestar que cuando hay presidentes en el partido, no se discuten los liderazgos pero sí se pueden y deben debatir sobre políticas e ideas. Por lo que ha pedido que en el próximo congreso se hable "en profundidad de política y de ideas". Durante su intervención, ha tenido menciones para Javier Lambán y Guillermo Fernández Vara, alegrándose de que estén presentes en la reunión de hoy. Ha dado la enhorabuena a Óscar López, nuevo ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública. Enhorabuena que ha extendido a Salvador Illa. Ha apuntado que "toda España" se alegra de que él sea el nuevo presidente catalán. "Soy consciente de tu campaña que es convivencia, diálogo y transversal. Lo distinto que el clima instalado en la política nacional. Illa es lo que necesita Cataluña", ha trasladado.

