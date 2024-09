Illa afirma ante barones del PSOE que la solidaridad territorial "no se ha puesto en duda"

Madrid, 7 sep (EFE).- El presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este sábado en el Comité Federal del PSOE ante el resto de barones socialistas que la solidaridad territorial "no se ha puesto en duda" tras el pacto con ERC para una "financiación singular" en Cataluña.

Illa ha aprovechado su intervención en el Comité Federal presidido por Pedro Sánchez y al que han acudido la mayoría de líderes regionales socialistas, algunos de ellos críticos con el pacto entre el PSC y ERC, para defender este acuerdo y tratar de calmar los ánimos entre los suyos.

"Que nadie lo dude. La solidaridad no se ha puesto, no se pone ni se pondrá en duda por parte del PSC. Lo he dicho en público y en privado, mi proyecto es un autogobierno fuerte -en el que se inscribe el acuerdo de financiación- y una implicación en la mejora de España en una Europa de horizonte federal. Cataluña no solo no se va, sino que vuelve", ha dicho en el discurso pronunciado a puerta cerrada y del que han informado fuentes del PSC.

El flamante presidente de la Generalitat, cuya investidura fue posible en parte gracias al acuerdo con ERC, ha subrayado que sabe "lo que es España y lo que es Cataluña" y ha señalado que es consciente de que está donde está "como resultado de un esfuerzo colectivo de todas y todos vosotros".

"El mismo entusiasmo, la misma convicción, el mismo esfuerzo desinteresado y la misma ayuda que hemos sentido los socialistas catalanes la vamos a devolver multiplicada", ha prometido.

Por otro lado, ha recordado que este sábado hace siete años el Parlament de Cataluña aprobaba las denominadas "leyes de desconexión" dando así inicio "a la mayor crisis territorial de nuestra democracia".

En su opinión, el cambio de situación en Cataluña en este tiempo ha sido posible gracias a "una acción política concreta, metódica, decidida, audaz y flexible, pero con un objetivo claro, ejecutada a lo largo de estos siete años" por el PSOE.

En este sentido, ha recalcado que "la política del diálogo", así como la modificación del Código Penal, los indultos a los líderes del procés y la ley de amnistía han sido alguna de las iniciativas que han ayudado a "superar, por el bien de Cataluña y España, unos años malos para todos".

"Y el liderazgo, claro, limpio, sincero, directo, rompedor a veces, decidido, transformador y no conformista de nuestro secretario general, del presidente del Gobierno, sin cuya acción política (...) no habríamos llegado hasta aquí ni probablemente yo no sería hoy presidente de la Generalitat", ha señalado. EFE

scr-msh/oli