Calero: “Me toca estrujar a los jugadores”

Valencia, 7 sep (EFE).- El entrenador del Levante, Julián Calero, explicó este sábado que pese a que han tenido un buen arranque de campeonato, con una victoria y dos empates, deben darle “continuidad al juego y mejorar cosas” y admitió que es su trabajo “estrujar” a los jugadores.

“El equipo está anímicamente bien, aunque tenemos que mejorar cosas del partido de Eibar (2-2). No nos vale con dos arreones. No hemos perdido y sabemos que eso antes o después caerá, pero tenemos que estrujarnos un poco más, tenemos bastante más de lo que hemos dado y me toca a mí estrujar a los jugadores”, dijo el entrenador del Levante en la rueda de prensa previa al partido del domingo en Cartagena.

Calero insistió en que ve al equipo listo, destacó que los futbolistas “tienen ganan de competir” y aseguró que aunque sólo se han disputado tres jornadas “es importante” mostrar buenas sensaciones y conseguir buenos resultados.

“Aunque estamos en el inicio y he oído dos mil veces que esto es muy largo, es importante posicionarte en la competición. Claro que es largo y lo que pase ahora no es definitivo ni para bien ni para mal, pero es importante ir dando sensaciones y conseguir puntos. Nos gustaría estar entre los mejores, que son diez o doce equipos”, comentó.

El entrenador del Levante, además, no quiso dar pistas sobre cómo resolverá la ausencia del internacional georgiano Giorgi Kochorashvili y adelantó que mantiene las bajas del lesionado Fabrício y de Alfonso Pastor y Víctor Fernández, que siguen sin haber sido inscritos en LaLiga por los problemas de 'fair play' del Levante.

“Tenemos la posibilidad de subir a (Vicente) Iborra al centro del campo o dejarlo donde está en la defensa porque tenemos a Lozano y Algobia que andan con muy buen nivel. La solución será teniendo en cuenta que será un partido largo con tanto calor”, afirmó el madrileño.

Calero también agradeció la presencia de unos quinientos aficionados del Levante en las gradas del Cartagonova en el choque del domingo.

“Eso lo que marca es que la gente se está ilusionando y nos transmite optimismo y tenemos que trasladarles con juego esa ilusión. Si te fusionas con tu gente, tienes ganado muchísimo. La gente tiene ánimos nuevos e intuyo que hay ilusión y me gusta mucho”, finalizó. EFE

