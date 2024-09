Sampedro: "Me gustaba mantener un estilo de vida para ser mejor futbolista y persona"

Madrid, 6 sep (EFE).- La exfutbolista profesional Amanda Sampedro, que desarrolló la mayoría de su carrera en el Atlético de Madrid, y posteriormente se retiró en el Sevilla, reconoció en las sesiones de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) que siempre le ha gustado mantener un estilo de vida para ser "mejor futbolista, persona y compañera".

"La rutina siempre me gustó mucho, era una futbolista disciplinada que me gustaba mantener un estilo de vida para ser mejor futbolista, persona y compañera. Siempre hacía entrenamientos y el descanso era fundamental para rendir mejor y prevenir lesiones", expresó Sampedro, en declaraciones difundidas por AFE, este viernes, mientras que tienen lugar las sesiones de la asociación en las instalaciones de Los Ángeles de San Rafael, en las que la madrileña estuvo como invitada para compartir sus vivencias como profesional con las futbolistas.

La centrocampista, que reconoció haber renunciado a muchas cosas, pero que "no se arrepiente de nada de lo que ha hecho", subrayó que con lo que se queda de su larga carrera es con toda la gente que ha conocido a lo largo de los años, al tiempo que confesó que es un privilegio que la gente se fije en ella.

"Es un privilegio y una responsabilidad que la gente se fije en una sabiendo que tienes que dar ejemplo. Los valores del deporte hay que mostrarlos siempre y no de cara a la galería, y ejecutarlos a diario. Así es como he ido creciendo, y para mí era más gratificante ayudar a una compañera que ir a mi bola y buscar mi beneficio", declaró la madrileña, que habló también sobre la igualdad entre hombres y mujeres.

"Cuando hablamos de igualdad, hay que ser conscientes de que los hombres nos sacan muchos años de distancia, algo que se ve en todo lo que genera. Hablando de igualdad, hay que pelear a nivel de recursos para desarrollar nuestra profesión, y tener los mismos que los hombres. Si la selección española masculina viaja en chárter, las jugadoras, igual. Eso es lo que hay pelear", afirmó.

Por último, quiso destacar como influyeron positivamente en ella muchas compañeras: "Las jugadoras veteranas me ayudaron y me guiaron. Fueron las que me hicieron ver que fuese constante para cumplir mis sueños. Por ello, creo que hay que dejarse aconsejar". EFE

