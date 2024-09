Las ONG protestan contra la exigencia "ilegal e injusta" de tasas portuarias a sus barcos

València, 6 sep (EFE).- Varias organizaciones humanitarias se han concentrado este viernes ante el Palau de la Generalitat Valenciana para protestar contra la exigencia "ilegal e injusta" del Gobierno valenciano de que paguen con carácter retroactivo las tasas portuarias de sus barcos atracados en los puertos de Burriana y Vinaròs, en Castellón.

Es el caso de Salvamento Marítimo Humanitario, la ONG que respalda al barco Aita Mari, al que le reclaman 63.000 euros y cuyo presidente, Íñigo Mijangos, ha indicado a EFE que están dispuestos a agotar la vía administrativa y llegar incluso a la judicial ante esta decisión que no entienden y que les supondría "un quebranto económico importante".

Según ha explicado, la Generalitat Valenciana ha enviado liquidaciones de las tasas portuarias de los últimos cuatro años a todos los barcos humanitarios que han atracado en los puertos castellonenses de Burriana y Vinaròs para hacer el mantenimiento del barco y el avituallamiento de suministros, como el Aita Mari, el Open Arms, el Louise Michel o el Sea Watch.

Mijangos ha indicado que no entienden la interpretación de la ley autonómica de puertos que hace la Generalitat Valenciana, porque no ha habido ningún cambio en la norma ni en su reglamento, donde se establece que los barcos de organizaciones humanitarias sin ánimo de lucro que atraquen en sus puertos están exentos de tasas.

Únicamente lo pueden atribuir a las presiones de Vox dentro del acuerdo de gobierno con el PP en la Generalitat Valenciana, ha aseverado el presidente de Salvamento Marítimo, que espera recibir explicaciones en la reunión que mantendrán el lunes con el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana.

"Me parece un retorcer la ley, un querer justificar una acción que de ninguna manera está en el espíritu de la ley" de puertos de la Generalitat Valenciana, ha lamentado Mijangos, quien ha destacado que en los puertos del Estado que atracan no les aplican tasas, y que los puertos de Burriana y Vinaròs tienen poco tráfico y sus barcos no molestan por estar atracados.

Además, ha indicado que las liquidaciones que les han enviado están mal confeccionadas ya que, por ejemplo, incluyen el IVA cuando estos barcos están exentos, y ha hecho hincapié en que entienden que no tienen que pagar estas tasas y que el "cambio de criterio" de la Administración valenciana "no se basa en nada".

Durante la protesta se ha desplegado ante el Palau de la Generalitat Valenciana una pancarta con la frase en valenciano "No a la obstrucción de las ONGs. Rescates sin tasas". EFE

lb-jmm

(Foto)