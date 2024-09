El PSOE acusa al PP de no tener propuesta sobre financiación y que su único plan es "enfrentar" a Cataluña y España

El PSOE ha acusado al PP y su líder, Alberto Núñez Feijóo, de no tener una propuesta "válida" y seria para reformar el sistema de financiación autonómica y que su "único plan" es "enfrentar a Cataluña y España". Así han reaccionado los socialistas tras el encuentro de este viernes entre Feijóo y los presidentes autonómicos del PP, en el que han pactado un documento conjunto de reivindicaciones, como frenar el llamado 'cupo' catalán, una inyección de 18.000 millones para las autonomías y negociar la financiación en foros multilaterales. Para el PSOE, el resultado de ese encuentro del PP es "decepcionante" pues el PP "sale sin una propuesta válida y seriamente trabajada para el sistema de financiación autonómico, caducado desde 2014". "De nuevo, el único plan del PP es enfrentar a Cataluña y España. No les vale con haber provocado el mayor conflicto territorial en la historia reciente de España -un conflicto solucionado por los socialistas-, sino que cada día parecen empeñados en traerlo de vuelta", ahonda la formación. También ha censurado que Feijóo ha comparecido en una "Moncloa de pega" y que su posición continúa "tambaleándose" tras pedir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que los barones populares no se reúnan con el presidente, Pedro Sánchez. "Esto, además de salirle mal a Ayuso (...) demuestra de nuevo que Feijóo no manda ni en su casa y que su autoridad ni está ni se le espera", ha espetado el PSOE. Por tanto, el PSOE ha reclamado al PP "un poco de rigor" ante un asunto "serio" como la financiación autonómica, que debe abordarse "sin ánimo de enfrentar a los españoles". Finalmente, ha demandado al PP que "deje de insultar a la inteligencia", al aludir que en el programa electoral de las elecciones catalanas de 2012 los populares pedían una financiación singular para Cataluña.

