El Govern balear insiste en pedir al Estado que busque inmuebles para acoger menores migrantes no acompañados

El Govern balear ha insistido en la petición al Gobierno de España, realizada por los Consells insulars, de buscar inmuebles para poder acoger menores migrantes no acompañados. "Tenemos que tener una forma de respuesta inmediata", ha apuntado la consellera de Presidencia y Administración Pública, Antònia Estarellas, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. Después que este viernes el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, haya adelantado la intención de pedir permiso al Gobierno central para instalar tiendas de campaña en Son Tous para acoger menores migrantes no acompañados, Estarellas ha dicho que Son Tous está cedido por el Ministerio de Defensa y gestionado a través de la Conselleria de Presidencia. En concreto, preguntada por si Son Tous es un espacio idóneo para acoger, la consellera ha señalado que "hay que mirarlo". "Si hay capacidad de adecuación puede ser un espacio tan adecuado como cualquier otro", ha considerado. "Espero que nos llegue alguna respuesta de los diferentes ministerios para que comiencen a dar soluciones y no dar la espalda como están haciendo hasta ahora", ha concluido.

