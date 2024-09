Buruaga se une a los 'barones' frente a la "financiación a la carta del independentismo": "Es dinamita pura"

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, se ha sumado este viernes a los 'barones' territoriales del PP para exhibir un frente común contra la "financiación a la carta del independentismo" que, a su juicio, es "dinamita pura para la solidaridad", y exigir multilateralidad a la hora de negociar una financiación autonómica que busque "lo mejor para todos y no para unos pocos". Así lo ha trasladado Buruaga en su intervención tras la Cumbre de Presidentes del PP presidida por Alberto Núñez Feijóo, en la que se ha pactado un documento para exigir que se "pare" el llamado cupo catalán pactado entre el PSOE y ERC, así como una inyección económica de 18.000 millones de los fondos Next Generation no ejecutados y negociar la financiación en foros multilaterales, renunciando a caer en la "bilateralidad tramposa" y las "subastas" de Pedro Sánchez. La presidenta cántabra ha señalado que, frente a un Gobierno que "levanta muros y rompe consensos", los 'populares' son "el dique de contención de la deriva independentista de Pedro Sánchez", que defienden una España constitucional de ciudadanos libres e iguales "frente a los privilegios y la exclusión que una minoría nos pretende imponer". "Este es nuestro modelo y nuestra manera de entender España: buscar lo mejor para todos y no para unos pocos", ha defendido Buruaga. Según ha destacado, los representantes de 14 comunidades y ciudades autónomas, que han demostrado hoy que "es posible alcanzar acuerdos en beneficio del conjunto de los españoles", se han visto obligados a dar una respuesta "unánime y firme" frente a la "financiación a la carta del independentismo". En su opinión, Sánchez no ha negociado una financiación "singular", sino "un concierto separatista, un cupo independentista profundamente injusto que discrimina entre españoles de primera y de segunda", y lo ha hecho "sin diálogo y sin consenso, por imposición y por la puerta de atrás". "Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez: vender los intereses de todo un país para alcanzar un Gobierno", ha criticado la líder del Ejecutivo autonómico, que se ha negado "a que lo que es de todos se negocie entre dos". Asimismo, ha advertido que "todo lo que se aporte de más a un territorio y de menos a la caja común revertirá en una merma de recursos para los demás". "Pueden prometernos el oro y el moro pero esto es cuestión de matemáticas", ha aseverado Buruaga, para quien "la única forma de garantizar el privilegio fiscal al independentismo es perjudicando al resto de comunidades autónomas, al bienestar del conjunto de los españoles y singularmente, a quienes más necesitan los servicios públicos". "Dinamita pura para la solidaridad", ha censurado. En el caso de Cantabria, que tiene un presupuesto anual de 3.500 millones y aun ocupando el primer puesto en el ranking de financiación por habitante, según la presidenta, está "infrafinanciada como todas las demás", Buruaga ha apuntado que "tan solo la aplicación del principio de ordinalidad puede suponer un hachazo de hasta 600 millones". Una "merma" de ingresos que tendrá "consecuencias fatales" sobre los servicios públicos esenciales, ha lamentado la líder autonómica, que ha avanzado que van a "dar la batalla por la igualdad y la solidaridad". "No vamos a retroceder ni un milímetro ni vamos a consentir que Cantabria reciba un solo euro menos de lo que necesita porque no queremos una Cantabria de segunda en una España desmembrada", ha manifestado Buruaga, que ha afirmado que defenderá una "Cantabria de primera" en todas las instancias y "con todas las consecuencias". CONFERENCIA DE PRESIDENTES La presidenta regional ha recordado que llevan reclamando "meses" la Conferencia de Presidentes, donde "se deberían sentar las bases de un consenso" y de la que a día de hoy no saben "nada", ni siquiera como comunidad autónoma anfitriona. Ha explicado que desde su investidura tiene solicitada una reunión con Sánchez para trasladarle la agenda de reivindicaciones y la "larga lista de asignaturas pendientes" con la región. En este punto, Buruaga ha indicado que si Sánchez la llama acudirá al encuentro porque es su "obligación institucional", si bien ha apuntado que "en ningún caso" se va a sentar a negociar "de manera bilateral" cualquier cuestión relacionada con el sistema de financiación autonómica, que es, ha reiterado, "un asunto que exige una mesa a 17, exige multilateralidad". "Lo que es de todos se debe decidir entre todos y no entre dos", ha insistido la presidenta, que ha vuelto a negarse a "que Cantabria tenga que pagar con un solo euro las facturas de Pedro Sánchez". "A costa de los derechos y oportunidades de los cántabros no", ha sentenciado.

