Robles dice que el Ejército le ha confirmado la colaboración "total" de Marruecos en la gestión de la inmigración

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sostenido que destacamentos del Ejército en Ceuta y Melilla le han trasladado que la colaboración de Marruecos en la gestión de la immigración en la frontera está siendo "total y absoluta". También ha advertido de que la situación de "abandono" del Sahel lleva a más personas a tomar "la ruta atlántica" y abandonar la región. Al ser preguntada en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, sobre si Marruecos ayuda en la gestión de la inmigración ilegal, la titular de Defensa ha compartido lo que destacamentos militares de las ciudades autónomas le han comunicado en sus recientes viajes, el último hace 15 días en la ciudad melillense. "Yo suelo ir a Ceuta y a Melilla. He estado en Melilla a mediados de agosto. Y allí los destacamentos militares que tenemos nos dicen que la colaboración de Marruecos es total y absoluta", ha explicado Robles, compartiendo lo que le trasladaron los militares en la minigira que hizo a finales de agosto en las islas Chafarinas ubicadas frente a Marruecos. Robles ha alertado de que el problema de la inmigración, "que afecta no solo a España, sino a Europa", se ha visto agravado por el "abandono del Sahel", que ha permitido un mayor avance del yihadismo y la presencia rusa en países como Malí, Burkina Faso y Níger. Lo que hace necesario que la Unión Europea asuma que "el Sahel es una prioridad" para "frenar la inestabilidad". Las condiciones de vida en esos países "no son aceptables", según la ministra, y la ruta "más fácil" que tienen quienes huyen de la región es la Atlántica. Por ello, ha puesto en valor la reciente visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a Mauritania, Senegal y Gambia para reforzar con la UE la cooperación que frene las pateras a Canarias.

