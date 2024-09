Robles califica la instrucción del juez Peinado contra Begoña Gómez de "prospectiva" y "conceptualmente no aceptable"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado este jueves la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, como una instrucción "prospectiva", señalando que desde su conocimiento como jurista es "conceptualmente no aceptable". Así lo ha manifestado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que ha afirmado que investigar el recorrido de una persona desde que un familiar asume un cargo público "no sigue los principios éticos del derecho penal" en el ámbito de la presunción de inocencia, al no existir "hechos concretos y determinados" que tengan "apariencia delictiva" en el caso. "Cuando leo que a una persona por ser la esposa del presidente del Gobierno se le dice, 'investíguese todo lo que ha hecho mientras su marido es presidente del Gobierno', eso a mí como jurista me chirría" ha declarado la ministra. Ha puesto como ejemplo que la magistrada que lleva el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso rechazó el pasado martes diligencias del PSOE y Más Madrid al considerar que "no se podían hacer inspecciones prospectivas". Dicho esto, Robles ha expresado su "máximo respeto" a la actuación del juez Peinado, y ha recordado que siempre ha sido "la primera" en defender a los jueces cuando han sido atacados. "Deben ser respetados y criticados cuando lo que están realizando no es correcto", ha agregado, compartiendo su orgullo por el "trabajo con profesionalidad, con arreglo al derecho y la ley" de la judicatura. Preguntada sobre si también siente orgullo del juez Peinado, la ministra socialista se ha limitado a decir que "esa es la presunción de todos los jueces" y que, de los 5.000 que hay en España, sus aplicaciones de la ley pueden variar y que por ese mismo motivo hay detrás "un sistema que permite que haya recursos".

