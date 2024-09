Dimite el concejal de Alfara del Patriarca (Valencia) investigado por presuntamente acosar a su expareja

El concejal de la localidad valenciana de Alfara del Patriarca Marcos B., independiente incluido en el grupo municipal del PP, ha presentado su dimisión tras ser detenido y figurar como investigado en una causa abierta por delito de acoso y amenazas a su expareja sentimental. El ya exedil ha comunicado su decisión por escrito al grupo 'popular' y justifica su decisión en que no quiere perjudicar la acción del partido a nivel local, según han confirmado a Europa Press fuentes 'populares'. El exconcejal niega haber cometido los hechos por los que fue detenido. Efectivos de la Guardia Civil detuvieron al exedil por presuntamente acosar y amenazar a su expareja sentimental y el sábado pasó a disposición del Juzgado de Instrucción 3 de Sueca, que estaba en funciones de guardia, y que acordó su puesta en libertad provisional con la medida cautelar de alejamiento y prohibición de comunicación respecto de la víctima, en una causa abierta por delito de acoso/amenazas, sin perjuicio de ulterior calificación. Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juzgado se inhibió de las actuaciones en favor de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Valencia, que son competentes para proseguir la investigación, conforme a la Ley Integral de VioGén, al tener la denunciante su domicilio en dicho partido judicial. El equipo de gobierno, formado por PSPV y Compromís, trasladó su condena "firme" a los hechos y expresó su "solidaridad" con la víctima en un comunicado en el que señaló que el Ayuntamiento de Alfara, como toda entidad pública, "deber representar un espacio libre de violencias y, especialmente, debe mostrar una sensibilidad especial con la protección de las mujeres ante la violencia machista". El equipo de gobierno pidió la dimisión del edil investigado hasta que la situación se aclare por vía judicial porque los cargos públicos "comportan un deber de ejemplaridad y la gravedad de los hechos investigados es incompatible con el trabajo de concejal en la corporación provincial". El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, que condenó los hechos, explicó que el investigado es un edil independiente y no militante en el PP, con lo que no podían expulsarle del partido.

