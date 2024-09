Andalucía espera "explicaciones suficientes" de Montero en el Senado sobre un "cupo catalán" que no es "solidario"

El Gobierno andaluz ha confiado en que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dé "explicaciones suficientes" este miércoles ante el Senado sobre un "cupo catalán" que no es, "en absoluto, solidario". Así se ha pronunciado la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, desde Shangai (China), en relación con los asuntos tratados en la reunión semanal del Consejo de Gobierno, que, este martes, se ha desarrollado de manera telemática para el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y los consejeros integrantes de la delegación del viaje oficial al país asiático. Para España, la ministra de Hacienda tendrá que dar mañana "muchas explicaciones" en el Senado, sobre todo, tras afirmar que el acuerdo entre el PSC y ERC sobre una financiación singular para Cataluña y que, en realidad, es un "cupo catalán", implicaba una "mayor solidaridad para el resto de los territorios". "No se entiende cómo entregar las llaves de la caja al independentismo catalán va a aumentar la solidaridad del resto de los territorios", ha apuntado. Ha indicado que eso es "imposible" porque "si hay más recursos para Cataluña, obviamente, hay menos recursos para el resto de las comunidades autónomas, entre ellas Andalucía". Carolina España también ha criticado que Montero no haya respondido a la carta que se le remitió desde la Junta solicitando una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que informara del "cupo catalán". "Estamos absolutamente convencidos de que el cupo catalán no es en absoluto solidario", ha sentenciado la consejera andaluza, quien ha calificado de "absolutamente ridícula y de falta de toda credibilidad" la actitud del PSOE-A, "plegado a las directrices que le marca Pedro Sánchez". "Prefieren defender los privilegios de Cataluña aunque sea a costa del maltrato y los agravios a Andalucía", ha denunciado España, quien ha preguntado al secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y a Montero si van a "apoyar y defender" a Andalucía o si, por el contrario, van a facilitar "la ruptura de España y los agravios y maltratos" a esta comunidad. "IMPROVISACIÓN" SOBRE INMIGRACIÓN De otro lado, España ha alertado de que la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez es de "improvisación" por la "falta" de coordinación y de previsión. Ha indicado que la Junta defiende una "inmigración ordenada y regulada", pero no lo que está ocurriendo ahora en Andalucía, a donde están llegando menores "por la puerta de atrás". Según ha explicado, llegan como si fueran mayores de edad, pero luego resulta que, en realidad, son menores y la Junta tiene que hacerse cargo de ellos, "sin que se transfieran los recursos suficientes" desde el Gobierno central. Según la portavoz del Ejecutivo andaluz, "han sido ya 515 los menores que han entrado por la puerta de atrás, sin financiación" desde el Gobierno central para atenderlos en la comunidad autónoma. Ha apuntado que de los 30 menores migrantes procedentes de Ceuta que van a ser acogidos en centros de Andalucía, ya se encuentran doce en esta comunidad.

