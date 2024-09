Rollán rechaza una "financiación a la carta" con Cataluña y pide un modelo "equilibrado para todos los territorios"

El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha rechazado este miércoles una "financiación a la carta" para Cataluña como la que pactó el PSC con ERC y ha pedido al Gobierno que plantee un modelo que sea "absolutamente equilibrado para todos y cada uno de los territorios". Rollán ha matizado que para llegar a un acuerdo con las comunidades "sin discrepancias" el modelo debe evitar "una financiación a la carta en función distinta a cuál es la prestación de los servicios y la cartera de servicios que se debe llevar a cabo". En una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press, el presidente del Senado ha afirmado que, en la actualidad, hay comunidades autónomas "que están absolutamente infrafinanciadas". Respecto a su petición para convocar de manera urgente la conferencia de presidentes autonómicos por la llegada de migrantes a España, Rollán ha tomado como referencia su visita a Ceuta afirmando que "ninguna ciudad tiene capacidad para hacer frente a la presión migratoria que se está viviendo en este preciso momento". En este contexto, el presidente de la Cámara Alta cree necesaria la participación del Gobierno en materia de migración "porque tiene las competencias y tiene los recursos económicos". También ha defendido que intervenga la Unión Europea para "fortalecer allí donde se ha acertado y subsanar aquellas lagunas donde no ha tenido tanto éxito" la política migratoria. ECONOMISTA DE PRESTIGIO Al ser cuestionado sobre el nombramiento del nuevo gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha respondido a título personal que considera al todavía ministro "un economista de reconocido prestigio y trayectoria". Sin embargo, Rollán ha añadido que comprende que haya "una parte de la sociedad que desea que las altas instituciones públicas no sean pasos comunicantes del propio Gobierno". "Sin cuestionar su currículum se puede considerar que este nombramiento no es la manera más apropiada", ha concluido.

