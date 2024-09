Compromís pide la comparecencia de consejero valenciano por expedientes de cobro retroactivo a barcos humanitarios

Paula Espinosa, portavoz adjunta del grupo parlamentario Compromís, ha solicitado la comparecencia "urgente" del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ante la Comisión de Medio Ambiente, por la modificación del reglamento que suprime la exención de las tasas portuarias a los barcos de ayuda humanitaria en puertos valencianos. Según ha explicado Espinosa en un comunicado, "la decisión del gobierno de Carlos Mazón de reclamar las tasas de los últimos cuatro años al barco 'Aita Mari' y de iniciar otros expedientes de cobro retroactivo a naves humanitarias es de una injusticia e insolidaridad galopante y ha generado una gran preocupación entre las organizaciones humanitarias y la sociedad civil". "La exención de tasas para barcos de ayuda humanitaria fue una medida impulsada por Compromís en el gobierno del Botànic que iba en la línea de garantizar que las políticas del Gobierno valenciano reflejaran los valores de solidaridad y justicia social de nuestra sociedad. Que el gobierno de Mazón se haya cargado esto deja bien claro que a pesar de la salida de Vox del Consell, los posicionamientos ultras no desaparecen, están muy presentes con el PP". Compromís ha denunciado que esta "injusta" medida no solo afecta "negativamente" a las operaciones de rescate y ayuda humanitaria, "sino que también pone en riesgo la vida de muchas personas que dependen de la labor de estas organizaciones para su supervivencia", ha dicho. "Es imprescindible que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio dé la cara para explicar el por qué de esta decisión y sus implicaciones. No podemos permitir que se penalice de este modo la solidaridad y la ayuda humanitaria en un momento en que es más necesaria que nunca", ha declarado Espinosa. Desde Compromís se hace un llamamiento a la ciudadanía a participar en la concentración organizada por la asociación Salvamento Marítimo Humanitario, el próximo viernes, día 6, a las 11 horas en València, ante el Palau de la Generalitat, para exigir una rectificación al gobierno de Mazón.

