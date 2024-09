Albiach (Comuns) sobre la financiación singular: "Es una oportunidad y no una amenaza" para las CC.AA.

La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que la financiación singular de Cataluña acordada entre PSC y ERC "es una oportunidad y no una amenaza para el resto de territorios". En una entrevista de este miércoles en Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha abogado por una financiación catalana que sea "justa y solidaria" y ha lamentado las críticas de los presidentes autonómicos del PP que, según ella, son los verdaderos insolidarios. "Aquí el verdadero insolidario acaba siendo el Partido Popular y las comunidades autónomas y territorios donde gobiernan", ha sostenido Albiach, y ha señalado que tanto Madrid como Andalucía dan privilegios a los más ricos y luego continúan exigiendo al Gobierno más financiación de servicios públicos, en sus palabras. AEROPUERTO Respecto a la reactivación de la comisión técnica Govern-Gobierno sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, anunció este lunes que plantearía, ha puntualizado que "la única cosa que pasará" de momento es la reactivación de esta mesa. También ha pedido que se escuche la opinión respecto a la ampliación del enclave aéreo de los ayuntamientos implicados, del Puerto de Barcelona y de las entidades ecologistas, y ha reiterado que los Comuns no son "partidarios" ni de ampliar su tercera pista ni de incrementar la capacidad turística. Además, ha recordado a Illa que defender la regulación del turismo es incompatible con la ampliación del aeropuerto y ha defendido reforzar otros enclaves: "Regular el turismo es incompatible con ampliar la capacidad del aeropuerto de El Prat, y lo que debemos hacer es aprovechar el resto de aeropuertos, porque tenemos tres más en Cataluña, y conectarlos, y además conectarlos vía ferrocarril". HARD ROCK Albiach ha celebrado que el Camp de Tarragona "no será el casino más grande de Europa", después que Illa explicara este lunes que el proyecto del Hard Rock no tendrá ningún beneficio fiscal, lo que ha calificado de buena noticia para los catalanes. Asimismo, preguntada por la posible decisión de los promotores, la líder de los Comuns ha indicado que ya en sus inicios la construcción del Hard Rock estaba supeditada a una reforma del impuesto del juego: "Era una condición sine qua non y, tal como volvió a insistir en esta entrevista de esta semana, el propio Salvador Illa reconoció que esto ya está perdido".

